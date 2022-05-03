AKP'deki "dangalak" hakaretinin perde arkası: "Hilmi Güler’in 'Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil' sözünün yarattığı rahatsızlık devam ediyor"

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek’in iftar programına katılmadığı için partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e yönelik “Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır” sözlerini perde arkasını yazdı.

“Bir iftara katılmadı diye “dangalak” denir mi? Denmez. O halde dert başka. AKP’li Haluk İpek’in AKP’li Hilmi Güler’e karşı başka bir konuda husumeti olmalı. Var, diyorlar” diyen Pehlivan, “Bir AKP MKYK üyesi, iktidarlarında yedi yıl bakanlık yapmış, sonra partisinin yönetimindeki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuş birine neden böyle hakaret eder?” sorusunu sordu.

Pehlivan, şöyle devam etti:

"Ordu içinden bilenlere sordum. Ne garip, herkes ağız birliği etmişçesine eski belediye başkanı Enver Yılmaz’ı hatırlatıyor. Ne kadar da dolmuşlar, hemen eski defterler açılıyor. Enver Yılmaz’ın Fethullahçılarla ilişkileri dile geliyor. Zekeriya Öz’ün Gürcistan’a kaçmasına yardımcı olanlar arasında onun da adının geçtiği söyleniyor. Aynı insanlar, Haluk İpek’in işte o Yılmaz’la çok yakın olduğunu ileri sürüyor.

Ya Ergün Taşcı? Yani belediye başkanına karşı hakarete Haluk İpek’in yanında destek veren diğer AKP milletvekili? Hilmi Güler’e yapılandan rahatsız olanlar, Taşcı’nın dosyalarını da açmışa benziyor. Belediyelerden ihale alan yakınlarını anlatıyorlar, şüpheli ilişkilerinden bahsediyorlar.

Nihayetinde, Hilmi Güler’in eski başkanın ve onun çevresindekilerin birçok işine çomak soktuğunu, asıl derdin bu olduğunu ileri sürüyorlar. Güler’in üç yıl önceki “Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil” sözünün yarattığı rahatsızlığın devam ettiği dillendiriliyor. Hayati Yazıcı’nın ve Mehmet Özhaseki’nin bu sürtüşmedeki rolüne dair iddiaları hiç yazmıyorum bile.

Unutmadan… Sanki tüm bu kavganın Ünye Limanı ile de bir bağlantısı var gibi ama orası da ayrı bir yazı konusu.

Kısacası… AKP içindeki kavgaların sesi o kadar yüksek ki artık kapalı kapılar bile çare olmuyor, çok şey duyuluyor."

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