T24 LogoT24 Logo
Medya

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: AA'nın "Sedat Peker'e koruma kararında FETÖ izi tespit edildi" haberinde üç iddia var!

22 Haziran 2021 08:59

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e koruma verilmesine ilişkin bazı polis müdürlerini suçlamasının ardından Anadolu Ajansı'nın "Sedat Peker'e verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi" haberini önce sosyal medya paylaşımlarını sildiğini sonra da haberin içeriğini kaldırdığına işaret etti.

Pehlivan, AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın hedefe konduğu Anadolu Ajansı haberine dair üç iddia olduğunu belirterek, şöyle sıraladı, "1- Anadolu Ajansı’nın ilgili haberi yapmasında bizzat İçişleri Bakanlığı’nın baskısı rol oynadı.

2- Selami Altınok AA’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla tepki verdi.

3- Devletin haber ajansı, dili yandığı için artık daha temkinli davranıyor. Bundan sonra bakanlıklardan gelen haberleri mümkün olduğunca “son dakika” diye paylaşmamayı tercih ediyor. AKP içindeki güç mücadelesinin kurbanı olmamak adına, kabine kaynaklı içerikler daha bir dikkatle okurla buluşturulmaya çalışılıyor.

Bakalım, AA verdiği bu karara ne kadar uyacak..."

Haberin tamamı için tıklayın...

cumhuriyet gazetesibarış pehlivananadolu ajansı haberisedat pekere koruma kararısedat peker anadolu ajansı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24