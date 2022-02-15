Cumhuriyet yazarı Balbay: Türkiye’ye demokrasi getirme mücadelesine giren Kılıçdaroğlu’nun, partinin içinden de demokrasiyi esirgememesi gerekiyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, CHP Kurultayı'nın ertelenmesine ilişkin olarak, "Beş parti ile birlikte Türkiye’ye demokrasi getirme mücadelesine giren Kılıçdaroğlu’nun, partinin içinden de demokrasiyi esirgememesi gerekiyor" dedi.

Balbay, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Merkezi, 15 Ocak’ta önümüzdeki temmuz ayında yapılması gereken 38. olağan kurultayı bir yıl erteledi. Gerekçe olarak da salgın ve erken seçim olasılığı gösterildi. Bu yıl erken seçim olmazsa 2023’te de zamanında seçim nedeniyle kurultay ertelenecek!

Oysa tersi de düşünülebilirdi. 'İktidar Kurultayı' adıyla parti tabanı hareketlendirilebilirdi. Kılıçdaroğlu çalışmayı çok seven bir kişi. Belki de partinin içine yönelik çalışmayı en az seviyor!

Tarihte CHP kurultayları çok sancılı olmuştur. Örneğin 1950-60 arasında dört olağan kurultay olmuş, en kısası dört gün sürmüştür. Ama o kurultayların enerjisiyle CHP ayakta kalmıştır.

Beş parti ile birlikte Türkiye’ye demokrasi getirme mücadelesine giren Kılıçdaroğlu’nun, partinin içinden de demokrasiyi esirgememesi gerekiyor.

CHP örgütlerinin önümüzdeki seçime diri girmesi için bu kaçınılmaz."