Cumhuriyet yazarı Balbay: Türkiye 1’den büyüktür

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, bugünkü yazısında Türkiye’nin, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmesi kararını değerlendirdi.

Balbay, 14 Haziran’da Brüksel’de yapılan NATO Zirvesi’ni yazdı.

NATO’nun 2030 hedefinin ‘Yeni bir çağ için birliktelik!’ sloganı ile duyurulduğunu, bunun “ABD - NATO’nun kapsama alanı dışında oluşacak tüm güçleri kontrol altına almak için yeni bir hamle!” olarak anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Rusya ve Çin’nin hedef olduğunu yazan Balbay, “Bu iki ülkenin arasında da Orta Asya var. Orta Asya’nın da en yumuşak karnı Afganistan. Erdoğan’ın ABD’nin çekilmesinden sonra Afganistan’da güvenliği sağlayabilecek tek gücün Türkiye olduğunu söylemesi işte bu bakımdan büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından AB’nin Doğu Avrupa ülkelerini kendi bünyesine, ABD’nin de bu ülkeleri NATO üye yaptığını yazan Balbay, son 30 yılda, Türkiye’nin NATO şemsiyesi altında asker gönderdiği ülkeleri hatırlattı.

Balkan ülkeleri ve Kafkasya’nın ardından ‘karışıklık’ yaşama sırasının Orta Asya’ya geldiğini yazan Balbay, yazısına şöyle devam etti:

Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin yanında başta Afganistan olmak üzere içinde Türklerin de olduğu başka devletler var.

Türkiye’nin Afganistan’da ABD’den görev devralıyor havası pek çok bakımdan tehlikeli. Her şeyden önce bu ülke içindeki Türklerin de Taliban tarafından hedef haline getirilme tehlikesi var.

Şahsım rejimi ile birlikte yurt dışına asker gönderilmesinde Meclis’in devre dışı kalması söz konusu. Biden o yüzden, ‘Erdoğan’la çalışılabilir’ diyor.

Azerbaycan, ABD’nin bölgede yanına almak istediği ülkelerin başında geliyor. Kâbil-Bakû uçak seferlerinin haftada ikiye çıkması keşke turizm, ticaret merkezli olsa!

Önümüzdeki dönemin değişmeyecek başlıklarından biri şu olacak:

Türkiye 1’den büyüktür!

Yazının tamamını okumak için tıklayın

TIKLAYIN - Afganistan'daki Kabil Havalimanı neden önemli, Türkiye'nin önerisi ne anlama geliyor?