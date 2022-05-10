Cumhuriyet yazarı Balbay: Erdoğan 1996’da Siirt’e niçin gittiyse İmamoğlu da 2022’de Rize’ye onun için gitti!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yüksek özgüveninin" yol haritasına zarar verdiğini belirterek, tartışılan Karadeniz turu ve gazetecilerle otobüste çektirdiği fotoğrafı değerlerdi.

Balbay, yazısında, şunları kaydetti:

"Eğer size bir kişi kısa sürede, olağan olmayan şekilde tepki verdiyse, o an bin kişi bunu yapmak istemiş demektir. Yani tepki verenin sayısına dayalı bir yorum yapmamak gerekir.

Gazeteciler, gazetecilik ne yazık ki kutuplaşmanın bir parçası haline geldi. Yeni iktidarlardan beklenti, başta medya olmak üzere tüm alanlarda kutuplaşmanın ortadan kaldırılması. Ancak bunun yolu çağrılan gazetecileri uçaktakiler-otobüstekiler diye ayırmak değil. Mesleğimizin ilk yıllarında Özal bunu çok yapardı. Bir kısmını özel uçağında götürür getirirdi. O dönem gazeteciler ikiye ayrılırdı:

Uçan gazeteciler, sürünen gazeteciler!

Şu karşılaştırma çok abartılı olmaz: Erdoğan 1996’da Siirt’e niçin gittiyse İmamoğlu da 2022’de Rize’ye onun için gitti! Şekli, nedenleri farklı olabilir ama özü benziyor!

Türkiye’de lider zor yetişiyor. Yetişirse de belediye başkanlığından yetişiyor. Genel merkezden yetişmesi zor. Çünkü genel başkanlar yanında güçlü kişi bulundurmuyor. Ya da o güçlü kişi tasfiye olmamak için olağanüstü özenle kendini ikincilleştiriyor. Yükselen lider adaylarının bu anlamda kendini koruma ve geliştirme sorumluluğu var. Son sözümüz de şu olsun: Siyasette yükselen bir kişiyi kimse tasfiye edemez. Kendisi hariç!"