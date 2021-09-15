Cumhuriyet yazarı Balbay: Saray, "Saadet bir bütün olarak bize gelmeli, geride başka bir kök kalmamalı" diye düşünüyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhur İttifakı'nın Saadet Partisi'ne yönelik yaklaşımı konusunda "Saray’ın hedefe yönelik çalışmalarını sektirmeden sürdürdüğü anlaşılıyor" dedi.

Balbay, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun da yakından bildiği gibi Saray’ın diliyle 'Muhterem Asiltürk' Cumhur İttifakı ile Saadet Partisi (SP) arasında milli köprü! SP’nin iktidarın bir parçası olması için bütün ağırlığını koyuyor. SP kadroları içinde buna ciddi bir direniş var. Yüzde 90’a varan oranda, 'Çökmekte olan bir iktidarla yan yana durulmaz' görüşü hâkim.

Ne var ki iktidar tutkalının çekiciliği herkesi etkileyebiliyor. Saray’a şu tür öneriler de gidiyor:

'Efendim SP’nin kadroları içinde bize yakın pek çok arkadaş var. Onlar başlamış olan bu sürecin bir an önce tamamlanmasından yana. Müsaade buyurursanız onlar gelsinler. Böylece SP’nin adım adım Cumhur İttifakı’na yöneldiği havası yerleşmiş olur...'

Saray’ın bu öneriye soğuk baktığı, şu yönde düşündüğü haberleri geliyor:

'Öyle şey olmaz. Saadet bir bütün olarak bize gelmeli. Geride başka bir kök kalmamalı. Bunun dışındaki ihtimalleri öne çıkaracak bir çalışma yapmayın. Muhterem Asiltürk’ün tam hâkim olduğu bir temel katılım olsun!'"