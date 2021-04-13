Cumhuriyet yazarı Balbay: Ne yapacaksınız, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yabancı turistlerin rotasını Türkiye’ye mi çevireceksiniz?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin olarak, "Geçen baharda, 'Önümüz yaz, turizmi de feda etmeyelim' diye özetlenen şaşı bakış, sonbaharda yeni dalgalara neden oldu. Sonrası malum, aylardır yarı açık yarı kapalı devam ediyoruz. Ancak böyle gidemez. Katlanan ölümlerin saklanamaz hale geldiği, sağlık çalışanlarının tükenme noktasını aştığı, halkın can kadar geçim derdine düştüğü, aşının bilmeyece dönüştüğü, bütün bunlara karşın iktidarın, 'kârına ortak olduğu, zararına karışmadığı' bir ülke yönetir gibi hareket ettiği, önlemleri halktan isteyip kendine lebaleb kongreler düzenlediği, halkın fakirleşirken iktidar çevresinin zenginleştiğini, beş kişilik eve bir maaş girmezken bir iktidar mensubuna beş maaşın düştüğü... Bir Türkiye’de yaşıyoruz..." dedi.

Balbay, yazısında, "Bütün bu çelişkilerin üstüne. Dünyada yalnızlaşıyoruz. İşbirliği yapılan değil, pazarlık yapılan bir ülke haline geliyoruz. Erdoğan Putin’i aradı, 'Bu yıl Rus turistleri bekliyoruz' dedi. Öyle anlaşılıyor ki olumlu yanıt almadı. Avrupa ülkeleri de Türkiye’yi nerdeyse gidilmesi yasak ülkeler arasına koydu. İktidar bunlara, 'Hazirana çok var' diye yaklaşıyor! Ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yabancı turistlerin rotasını Türkiye’ye mi çevireceksiniz? Aşı konusunda şunu söylemekle yetinelim; Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Gao Fu, 'Ürettiğimiz Sinovac aşısının koruyucu gücünün yüksek olmadığını gördük. Arayış içindeyiz' dedi! Sormadan edemiyoruz: Hani bir yıl önce iki ay sonra yerli aşı hazırdı? Sonuç olarak: salgın testleri pozitif, ekonomik ve toplumsal göstergeler negatif! Bu ortamda tek çıkış yolu şudur: Bilime teslim olmak, tüm kurumlarla işbirliği yapmak!" görüşünü savundu.