Cumhuriyet yazarı Balbay: 'Ne kadar çok parti bir araya gelirse onların tabanı kadar oy gelir' gibi siyasal matematik yok

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, 6 siyasi partinin parlamenter sistem görüşmeleri ve Millet İttifakı'nın büyümesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi zemininde buluşan altı parti, bunu daha ileri götürebilir. İktidar karşısında güçlü bir seçenek genel bir beklenti. Millet İttifakı’nın büyümesi de bu seçeneği elbette büyütecektir" dedi. Balbay, "Ancak şunu da unutmamak gerekiyor: Salt tavandaki büyüme eşittir tabanda büyüme anlamına gelmiyor" ifadesini kullandı.

Balbay, "Bir başka deyişle ne kadar çok parti bir araya gelirse onların hitap ettiği taban kadar oy gelir gibi siyasal matematik yok. Siyasetin doğasında iki kere iki bazen sekiz ediyor, bazen üç! Bunun en çarpıcı örneği 1990’lı yıllarda sol partilerin birleşmesinde bile yaşandı. Konumuz parti birleşmesi değil, ittifak. Ancak kamuoyu katında ittifak da ciddi bir hedef ortaklığı olarak kabul ediliyor. Bu durumda tepedeki genişlemenin tabana nasıl ve ne kadar yansıyacağını da mutlaka hesaba katmak gerekiyor" düşüncesini dile getirdi.

Balbay sokaktaki gözleminin, "Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ortaklığına 'güçlendirici' ekler de gerekli görünüyor. Örneğin güçlendirilmiş ekonomi, güçlendirilmiş sosyal devlet, güçlendirilmiş iç barış... Her şey o kadar zayıfladı ki güçlendirme şart!" olduğunu söyledi.

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