Cumhuriyet yazarı Balbay: MHP destekli Soylu, AKP içinde yalnız kalınca taktik değiştirmiş görünüyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları karşısında "AKP içinde yalnız kalıca taktik değiştirdiğini" savundu.

Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Soylu, nihayet suç duyurusunda bulundu. Yok yok iddialarla ilgili değil, bunları haber yapan, olayların perde arkasını araştıran, yeni gelişmeleri haberleştiren, yorumlayan Cumhuriyet gazetesiyle ilgili. Soylu, Cumhuriyet’ten 1 milyon lira istiyor. Cumhuriyet için iyi para. Ama orta büyüklükte, kamu-özel pek çok kuruma hizmeti olan bir sigorta şirketi için para değil! Meslek yaşamımda aldığım ilk derslerden biri şuydu: Genç bir gazeteci olarak bir kurumda yaşanan yolsuzluğu haberleştirmiştim. Gazete manşetten vermişti. Kurumun tepesindeki yönetici beni aradı, 'Bunun üstüne gideceğiz' dedi. Ben de haberimiz ses getirdi diye içten içe sevinirken şöyle devam etti: 'Sana bu haberin belgesini kim verdi, mutlaka bulacağız!' O günden bugüne demokrasi daha da gelişti, basın özgürlüğü ilerledi. Her gerçeği yazabilirsin, cezasını çekmek şartıyla!

MHP destekli Soylu, AKP içinde yalnız kalınca taktik değiştirmiş görünüyor. Peker, Erdoğan’a yönelse hemen öne atılıp 'Reisimizi kimseye yedirmeyiz' diyerek kalkan olacak, yer edinecekti. Peker, 'Tayyip Abi'den beklentisini sürdürdüğü için bu plan işlemedi. Şimdi AKP’de de taraftar bulacak bir karşıt üretmek gerek."

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