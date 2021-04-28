Cumhuriyet yazarı Balbay: Merkez Bankası’nın Hazine ile protokol yapıp kaynaklarının erimesine giden yolun devamında altınların da kullanıldığı anlaşılıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Dünya Altın Konseyi verileri ile Türkiye Merkez Bankası başkanının belirttiği altın rezervi verileri arasında 159,2 ton fark olduğu iddiasının ardından, "Merkez Bankası’nın Hazine ile protokol yapıp kaynaklarının erimesine giden yolun devamında altınların da kullanıldığı anlaşılıyor. Merkez Bankası iktidardaki herkes bankası olmuş, müteahhitlerin borcu ödenmiş, çıkış yapmak isteyen yabancı sermayeye parası verilmiş" dedi.

Balbay, "Türkiye’nin altın rezervlerinin de Dünya Altın Konseyi’nin kayıtlarıyla örtüşmediği iddiası var. Soruyu Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal sordu. Dedi ki: Dünya Altın Konseyi kayıtlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda 515.2 ton altın görünüyor. Mevcutta ise 356 ton altın var. Aradaki 159.2 ton altın ne oldu? Soru, '128 milyar dolar nerede' sorusunun yanına yakışıyor! Merkez Bankası’nın Hazine ile protokol yapıp kaynaklarının erimesine giden yolun devamında altınların da kullanıldığı anlaşılıyor. Hangi yetkiyle?" dedi.

Balbay, yazısına şöyle devam etti:

"Merkez Bankası yasasının hiçbir yerinde bakan, bakanlar kurulu, cumhurbaşkanı geçmiyor..du! 9 Temmuz 2018’de yayımlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararnameye (KHK) dek. 143 sayfalık KHK’de yeni sistemde yasalarda “bakan” ibaresi geçiyorsa “Cumhurbaşkanı kararı”, “Bakanlar Kurulu” geçiyorsa “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” olarak değişeceği hükme bağlanıyordu.

Buraya kadar her şey yasasına uydurulmuş görünüyor. Devamı ilginç... Merkez Bankası yasasında değiştirilecek ibare olmayınca, yeni ibare koymuşlar! 21. ve 41. maddelere Merkez Bankası’nın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de faaliyet gösterebileceği eklenmiş!

Gelinen noktada Merkez Bankası iktidardaki herkes bankası olmuş. Resmi ağızlardan öğreniyoruz ki, müteahhitlerin borcu ödenmiş, çıkış yapmak isteyen yabancı sermayeye parası verilmiş.

Merkez Bankası böyle kullanılırsa, kripto parayla da kural dışı iş yapılır!"