Cumhuriyet yazarı Balbay: İşin içine MGK bildirisi de girdiğine göre, gidiş çok hayra alamet görünmüyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, iktidarın ayakta kalmasının bir milli güvenlik sorunu olduğunu savunurken, ekonomi vurgusu yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısını hatırlatarak, "İşin içine MGK bildirisi de girdiğine göre, gidiş çok hayra alamet görünmüyor" dedi.

Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Sistem tıkandıkça, demokrasi yollarını tıkayacaklar. Sistem sıkıştıkça, iktidar dışındaki herkesi sıkıştıracaklar.

Enflasyonu yüzde 19 gösterip 2022 haraçlarını, affedersiniz harçlarını yüzde 36 artırmanın anlatılabilir bir yanı var mı? Muhalefetin seçim stratejisini 2022 bütçesi üzerine kurması en anlatılabilir yöntem olur. Bir ülkenin tüm birikimi 1’e eşitlenebilir mi? Bu her şeyi sıfırla çarpmak gibi bir şey!"

Yazının tamamı için tıklayın.