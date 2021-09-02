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Cumhuriyet yazarı Balbay: İktidarın kafasındakini tam olarak hayata geçirmeye ne gücü var ne cesareti!

Balbay, "Ortak payda: Karşıdevrim!" başlıklı bir yazı kaleme aldı

02 Eylül 2021 09:36

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, "Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kuruluş felsefesi darmadağın oldu, yeni yapı ne olacak, bunun sancıları yaşanıyor! İktidar, devlet kurumlarını ve değerlerini çökertti ama yerine işleyen bir yapı kuramadı. Kafasındakini tam olarak hayata geçirmeye ne gücü var ne cesareti! Bunun yerine geleneksel tavrını sürdürüyor: Alıştıra alıştıra!" düşüncesini dile getirdi. 

Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk’ü silmeye çalışma girişimleri ise salt bugünün konusu değil. Karşıdevrimin bıkmadan usanmadan, ne kadar başarıldıysa kârdır diye baktığı bir hedef. Bu hızla giderlerse ciddi bir yol alacakları görülüyor.  Son 30 Ağustos kutlamalarında bir kez daha görüldü ki Atatürk’ü milletin kalbinden silemezler. Ancak bu, Cumhuriyet yıkıcılığının devam etmesine engel değil!
...
Bütün tezleri çökmüş, öngörüleri tutmamış bir iktidar, “Ben gidersem kaos gelir” diyorsa, o ülke zaten kaosu yaşıyordur."

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