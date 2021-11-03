Cumhuriyet yazarı Balbay: İktidara, "gitmemek üzere geldiklerini" ilan etmişlerdi, bunun için ne gerekiyorsa yaptılar, yapacaklar da!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, AKP'nin 19 yıldır iktidar olduğunu hatırlatarak, "Öncelikle bir noktanın altını çizelim: AKP, 19 yılda kesintisiz olarak tek başına iktidar sürmedi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP iktidardan düşmüştü. Siyasi tarihimizde ilk kez bir iktidar, seçim sonuçlarını beğenmedi, 'Halk hata yaptı. Bu hatasını düzeltsin' dedi! Sonraki dört aylık zaman diliminde 500’e yakın insanımızın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bir dizi karanlık terör olayları yaşandı. 1 Kasım’da yenilenen seçimler sonucu AKP, yeniden tek başına iktidar oldu. Daha iktidara gelişin ilk aylarında, 'gitmemek üzere geldiklerini' ilan etmişlerdi. Bunun için ne gerekiyorsa yapacaklardı. Yaptılar da! Yapacaklar da!" dedi.

Balbay, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Gitmemek için her şeyi yapmak! Şu karşılığı vermek gerekiyor: Aklından bile geçirme! Türkiye’nin siyasal birikimine AKP çok şey kattı! Katmaya da devam ediyor! Cumhuriyetin bütün kurum ve kurallarını yıkmak, bütün değerlerini yağmalamak, bunları yalanlarla örtmek üzerine bir yol haritası örüldü. Ancak o yol bitti... Cumhuriyet ve demokrasimiz bu yolda çok yara aldı... Büyük bir zaferle çıkacak!"