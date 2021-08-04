Cumhuriyet yazarı Balbay: İktidar, ABD’nin gözüne girmek, ayakta kalmanın dış desteğini sağlamak, bir miktar da para almak istiyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararının ardından Türkiye’nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlama görevini ABD ve NATO güçleri çekildikten sonra da sürdürmeye devam etme kararına ilişkin olarak "İktidar, ABD’nin gözüne girmek, ayakta kalmanın dış desteğini sağlamak, bir miktar da para almak istiyor" dedi.

Balbay, yazısında, "Afganistan’dan yola çıkıp, İran’ı boydan boya geçip, Türkiye sınırından giren Afgan gençler konusu ister istemez yangının gerisinde kaldı. Ancak süreç işliyor. Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’ndan başlamak üzere Afganistan’ın güvenliğinde sorumluluk alması, özellikle ABD tarafından inceden inceye işleniyor. Her şeyden önce yanıt bulması gereken soru şu: Türkiye, Afganistan’da kim için, ne uğruna, ne karşılığında güvenlik üstlenecek?" diye sordu.

"Son birkaç gündür ulaştığımız bilgileri satırbaşlarıyla paylaşalım" diyen Balbay, yazısına şöyle devam etti:

"Türkiye’ye İran sınırından giriş yapan Afganların neden hep genç erkek olduğu, neden hiç kadın, çocuk olmadığı soruluyordu. Yanıt şu: Onlar Afganistan’da ABD adına görev yapan bu ülke yurttaşları. ABD şimdi onları Taliban’dan korumak için Türkiye üzerinden tahliye ediyor.

Afganistan’dan İran sınırına merkezi yönetimin organizasyonu ile getiriliyorlar. Türkiye’ye girişte alınıp belli kamp yerlerine götürülüyorlar. Bu kişilerin bir bölümünün ABD’ye götürüleceği söyleniyor.

Bu tablo, akla, 1996 yılında Irak’ta ABD için çalışan 5 bin kadar peşmergenin ABD’nin Guam Adası’na götürülüşünü getiriyor. ABD, bu kişileri Irak’ta kendisi için kullanmak üzere Guam’da özel olarak eğitmişti.

Şu anda sözünü ettiğimiz yolla Türkiye’ye giren Afgan sayısının da 5- 6 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bu trafik, Birleşmiş Milletler’in kontrolü dışında yürüyor.

ABD, bir yandan da Taliban’la görüşmeye devam ediyor. Ülkenin yarısından fazlası Taliban’ın kontrolünde. Merkezi hükümet adım adım geriliyor.

Bütün bunlardan bağımsız olarak Taliban rejimi altında yaşamak istemeyen Afganların çoğunun kafasında Türkiye’ye gelmek var. Bu sayının 10 milyona kadar çıkabileceği konuşuluyor. Pakistan, daha fazla sığınmacı gelmemesi için Afganistan sınırını kapattı."