Cumhuriyet yazarı Balbay: Erdoğan ve Bahçeli’nin tek hedefi, bildiriyi CHP’ye yamamak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, emekli amirallerin Montrö'yle ilgili olarak yayımladığı bildiriye ilişkin olarak iktidarın tavrıyla ilgili, "Emekli amiraller bildirisini çok amaçlı kullanma planını devreye sokan AKP’nin bir hedefinin de Millet İttifakı’nı parçalamak olduğu aşikâr. Millet İttifakı içinde çatlama yaratmak için en çok HDP kullanıldı. 2019-2020 sürecinde ana strateji şuydu: HDP ile PKK bağını öne çıkarmak, HDP ile CHP’nin beraber olduğu izlenimini yerleştirmek, sonra dönüp İyi Parti’ye, 'Burada nasıl olursun' diye sormak. Bunun onlarca çeşidini denediler, olmadı. Proje 2021’de yenilendi. HDP ile ilgili dokunulmazlık dosyaları gündeme getirildi. Erdoğan, mart başında yolu çizdi: 'Meclis’e gelir, parmaklar iner kalkar... Kimin ne yaptığını görürüz...' Kılıçdaroğlu ve Akşener, kendi konuşma yöntemleriyle 'Bu oyunda yokuz, gözü kapalı parmak indir kaldır olmaz' dedi. HDP topu, AKP-MHP’nin kucağında kaldı. Şimdi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sardılar" görüşünü savundu.

Balbay, "Yeni arayış emekli amiraller bildirisi üzerinden. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek hedefi var: Bu bildiriyi CHP’ye yamamak. Bakış açısı farklı olsa bile bunun Millet İttifakı’nı etkileme olasılığı düşük. İki partinin bir hedef ortaklığı var: Cumhur İttifakı’nı sandıkta yenip iktidara gelmek. En sağlam ortaklık, hedef ortaklığıdır. Bu ortaklık genişleyebilir, çatlamak bir yana rakip çatlatabilir" dedi.

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