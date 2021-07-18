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Politika

Cumhuriyet yazarı Balbay, Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Türkçesi şu; 'Türkiye’nin üstüne çöktük, kalkmaya niyetimiz yok!'

Erdoğan, "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz" demişti

18 Temmuz 2021 09:01

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'yi teslim edemeyiz" sözlerini hatırlatarak, "Bunun Türkçesi şu: Türkiye’nin üstüne çöktük, kalkmaya niyetimiz yok!" dedi. 

"Türkiye’nin maddi-manevi bütün değerlerinin satışa çıkarıldığı bir sürecin içindeyiz" diyen Balbay, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı: 

"Erdoğan’ın 'Türkiye’yi kendimizden başka kimseye teslim edemeyiz' yaklaşımı, içinde her şeyi barındırıyor. 

 Bunun Türkçesi şu:

 Türkiye’nin üstüne çöktük, kalkmaya niyetimiz yok!

 15 Temmuz’un ardından 20 Temmuz’da başlayan olağanüstü halin (OHAL) üç yıl daha uzatılması şu anlama geliyor:

 Ne zaman yapılırsa yapılsın, seçimler OHAL şartlarında yapılacak!

 Saray’da önümüzdeki dönem için pişen yemeğin kokusu şöyle:

 1- Ne pahasına olursa olsun iktidarı vermeyeceğiz. 

 2- Bundan sonraki ilk seçimi kazandıktan sonra, tıpkı Rusya’da Putin’in yaptığı gibi iki dönem, üç dönem tartışmalarına son vereceğiz. Ömür boyu başkanlığın önünü açacağız.

 3- Seçimlerde yüzde 50 artı 1 şartını kaldıracağız.

 4- Bütün mesele bundan sonraki ilk seçimi almak. Bunun için tabanımızı koruyup üç gücü kontrol edeceğiz; Kürt siyasi hareketi, milliyetçi hareket, medya..."

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TIKLAYIN - Erdoğan: İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz

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