Cumhuriyet yazarı Balbay: Erdoğan bir cümlede yeni nesillerle ilgili her alanda başarısızlık yaşandığını özetledi! 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu’nu bugünkü köşesine taşıdı. Balbay, “Bir tüp kandan bünyede ne olduğunun anlaşılması gibi bazen bir olay her şeyi özetleyebilir.” düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta AKP Kongresi'ndeki, "Yeni nesiller binlerce yıllık varlığımızın teminatı olan aile ortamından, ailede tevarüs edilen değerlerden ve nihayet mekteplerde biçimlenen şahsiyetten mahrum şekilde yetişiyor." cümlesini hatırlatan Balbay, " Erdoğan bir cümlede yeni nesillerle ilgili her alanda başarısızlık yaşandığını özetledi!" görüşünü savundu.

Balbay şu ifadeleri kullandı:

"Genç kuşakları ele geçirip, yönlendirip kalıcı olma isteği iktidarların hedefidir. Ancak bunu bir kalıba dayalı düşürseniz, ne olursa olsun bizim kopyamız olsun derseniz, olmaz! Gençliğin önüne bir hedef koyarsanız, gençlik de o hedefi benimserse, ölümüne yürür.

Bugüne gelirsek... AKP genç kuşakların önüne pek çok kutsal değerin arasına özenle yerleştirilmiş bir sözcük koydu: Kin!Bir toplumu kinle beslemek, ekmekle beslemekten kolaydır. AKP, gençliğe, karşıtlık üretmek, kutuplaştırmak, tabanı bir arada tutmaktan başka bir hedef vermedi. Genç kuşaklar “kini” de yemedi! MAK araştırma şirketinin sonuçlarına göre Türkiye’nin hiçbir bölgesinde 18-29 yaş arasında AKP birinci parti değil. Geçenlerde Sultanahmet Camii’nde cuma namazına giden bir yurttaş şöyle bir gözlem anlattı: 'İmam, hutbeyi okurken hemen yanımdaki genç cebinden tablet çıkardı. Çaktırmadan baktım, imamın söylediklerinin doğru olup olmadığını kontrol ediyordu!' Bir kuşağın tümü aynı yapıda olmaz. Yukarıda aktardığımızın yanı sıra elbette her yelpazeden örnek verilebilir.

Ancak şu gerçek: AKP’nin özlemini çektiği kindar bir nesil ortaya çıkmadı.Yazı aramızda, bu da benim iflah olmaz iyimserliğime müthiş verimli bir tarla... Yeni kuşaklar AKP dayatmasına teslim olmadı.

AKP’nin yüzde 95’ine hâkim olduğu medya varsa, geride tıpkı karanlıkta bir kibritin bile etkili olması gibi yüzde 5’lik çelik var. Bunun yanında gençliğin bilgiye doğrudan kendisinin ulaşabileceği alanlar var. 4 yaşından itibaren dünyayı tanımaya başlıyorlar. 3 yaşındaki çocuk, yerde karınca görünce iki parmağıyla büyütme işareti yapıp yakından tanımaya çalışıyor!"