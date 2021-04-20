Cumhuriyet yazarı Balbay: Elvan'ın sözü Saray’ın bilgisi dahilinde değilse koltuğu ısınmadan suyu ısındı demektir!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Merkez Bankası'nın "eritildiği" öne sürülen 128 milyar dolarına ilişkin iktidar kanadından gelen açıklamaları köşesine taşıdı.

Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın '128 milyar dolar' açıklamasına ilişkin "En son Lütfi Elvan lütfetti, bu işlemin eleştirilebileceğini söyledi. Eğer bu söz, Saray’ın bilgisi dahilindeyse konuyu daha yumuşak geçiştirmek istiyorlar demektir. Değilse? Elvan’ın koltuğu ısınmadan suyu ısındı demektir!" dedi.

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Balbay, yazısında ekonomist Uğur Gürses'in “Çarçur edildi ifadesini birinci sıraya, peşkeş çekildi cümlesini ikinci sıraya koyarım...” sözünü hatırlatarak şöyle devam etti:

"Eğer, örtülü ödenek yol olursa. Sizden önceki dört hükümetin on beş yılda yaptığı örtülü ödenek harcamasını bir ayda yaparsanız... Eğer, mevcut hastanelerin kapısına kilit vurup, şehir dışında şehir hastaneleri kurar, bedelini de açıklamazsanız... Eğer, Sayıştay’ın denetim raporlarını sumen altı eder, devlet harcamalarını kontrol dışı bırakırsanız... Eğer, yandaş müteahhitlere yapılan ödeme garantilerini gizli tutarsanız... Merkez bankanız tam takır kuru bakır olur! Dört yıldır sistemin adı tartışılıyordu, artık açık: Örtülü sistem! AKP unutmasın ki devlet işleri öksürük gibidir, uzun süre içinizde tutamazsınız!"