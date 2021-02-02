Cumhuriyet yazarı Balbay’dan yargı reformu yorumu: AKP’nin yargıya yapacağı en büyük iyilik hiç dokunmamak olur

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, iktidarın yargı reformu çalışmasına ilişkin olarak, “AKP’nin yargıya yapacağı en büyük iyilik hiç dokunmamak olur” değerlendirmesini yaptı.

Balbay yazısında, “Yargının reforma değil, bağımsızlığa gereksinimi var. Halen yürürlükte bulunan yasalarla bile istenirse hukuk devleti işletilebilir. Son örnek Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik provokasyon... 2 öğrenci Kâbe figürlü bir görsel nedeniyle tutuklandı. Öğrencilerin ilk sorgulamada sevk edildikleri madde tutuksuz yargılanmayı gerektiren maddeydi. Eyvah, tutuklanmayacaklar! Hemen geri sardılar, sevk maddesini değiştirdiler. Bu anlayışı hangi reformla düzeltebilirsiniz?” düşüncesini dile getirdi.

Balbay, “AKP’nin yargıya yapacağı en büyük iyilik hiç dokunmamak olur. Yargı ve reform sözcükleri bir araya gelince insan ister istemez soruyor: Yargıya bir darbe daha mı? Anayasa Mahkemesi kararının bile uymak şart mı diye tartışıldığı bir ülkede yargıyı hangi reformla düzeltebilirsiniz?” ifadesini kullandı.