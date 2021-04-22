Cumhuriyet yazarı Balbay'dan "gri pasaport" tepkisi: İktidar öteki partileri de işin içine katma arayışında

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla Almanya'ya giden 43 kişinin geri dönmemesinin ardından mercek altına alınan "gri pasaport" olayıyla ilgili olarak, "Devletin gri pasaportuyla insan kaçakçılığının özeti yukarıda aktardığımız gibi... Olay ortaya çıkınca İçişleri Bakanlığı’nın ilk işi şu oldu: AKP dışında başka partilerin belediyelerinde de benzer olay bakalım. 'Hepsini soruşturuyoruz' diyelim! Bu, suça ortak olmaktır! Olayın üzerinden bir hafta geçti, hâlâ bir belediye başkanı ile ilgili işlem yapılmadı. Kaldı ki işin en kritik yeri kafilenin organizasyonunu yasal olarak üstlenen belediye ile gri pasaportu veren İçişleri Bakanlığı’na bağlı il nüfus müdürlüğü" dedi.

Balbay, yazısında "İnsan kaçakçılığının pek çok türünü gördük ama böylesi ilk defa oluyor... Eğer bir ülkede en tepedeki çıkıp 'Şahsım olarak istediğimi yaparım. Ben yasalara uymam, yasalar bana uysun' derse, alt kademelerde pek çok yerel 'şahsımlar' çıkar... Eğer bir ülkede, devlet kurumlarına saygı sıfıra iner, kurallar ve kurumlar çürürse, yerelde de bu devam eder... Eğer bir ülkede, devlet bütçesi özel bütçe haline gelirse, onun altında da pek çok küçük özel bütçeler oluşur... Türkiye bunu yaşıyor... Demokrasi tabana yayılsın derken, hukuksuzluk tabana yayıldı! Almanya’dan gelen haberler Türkiye adına onur kırıcı. Gri pasaportu olan herkesi ilkesel olarak sorgulama kararı aldılar. İktidar ise olayın üzerine gidip sorumlular hakkında işlem yapmak yerine, öteki partileri de işin içine katma arayışında. Varsa elbette herkes için gereğini yap. Ama asıl niyet, olayı 'AKP’li belediyeler' damgasından kurtarmak!" görüşünü savundu.

Balbay, "Sonunda devletin hizmet pasaportu da kirlendi! Yazıklar olsun..." dedi.

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