Gri pasaportla Almanya'ya, oradan da Paris'e geçen kaçak anlattı: Türkiye dahil her sınırda rüşvet verdik

Türkiye’nin çeşitli belediyelerinden Almanya’ya hizmet pasaportu olan gri pasaportla insan kaçakçılığı yapılmasının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Almanya’nın ardından ailesinin desteğiyle Paris’e geçen B.K., firar sürecini anlattı.

“Kağıtta 'Belediye meclisi kararıyla' yazısını okudum. Üzerinde, 'Çevre Konferansı' yazıyordu. Memurlar onların adamıydı. Ben İstanbul'a yola çıkmadan pasaportum yola çıkmıştı” diyen B.K., gidiş yolunda Türkiye dahil her sınırda rüşvet verdiklerini söyledi. Almanya’ya gitmek için toplam 7 bin 300 euro ödeme yaptığını ifade eden B.K., iltica başvurusunda bulunduğunu, kabul olması durumunda eşi ve çocuğunu da yanına getirteceğini ifade etti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan B.K.’nın açıklamaları şöyle:

■ Nasıl başladı süreç?

Akrabalar “Şebeke var, götürüyor” dedi. Zaten biri gitti mi, hemen duyuluyor. Küçük bir yer Muş. 2020'nin Ekim ayının son haftasında pasaport çıkarmaya gittiğimde 5-6 gün Şanlıurfa'da kaldım. Sistem yok diye… Sistem geldiğinde gittik, imza attık. Kağıtta “Belediye meclisi kararıyla” yazısını okudum. Üzerinde, “Çevre Konferansı” yazıyordu. Memurlar onların adamıydı. Ben İstanbul'a yola çıkmadan pasaportum yola çıkmıştı.

■ Ne kadar ödediniz?

300 Euro otobüs için aldılar. 7 bin Euro geldikten sonra verdim. Parayı akrabana bırakıyorsun.

■ Yolculuk nasıldı?

İki günde geldik. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Akşama kadar Esenler Otogarı'nda bekledik. İki otobüse bindirilip Bakırköy'deki asıl otobüse götürüldük, 24 Ekim'de akşam yola çıktım, 26 Ekim'de Almanya'daydım. Türkiye dahil her sınırda rüşvet verdik.

■ Nerede indirdiler?

Otobüsün yarısını Stuttgart, yarısını Münih ve Berlin'de indirdiler. Dayılarım Fransa'dan geldi, beni alıp Paris'e götürdüler.