Cumhuriyet yazarı Balbay, büyükelçi krizinin perde arkasını yazdı: Erdoğan, görüştüğü kişilere göre yumuşadı, sertleşti

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapmalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçi hakkında "istenmeyen kişi ilan edilmeleri talimatını verdim" çıkışı sonrası yaşananları yazdı.

Kulis bilgilerini aktaran Balbay, "Erdoğan, 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi emrini verdikten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soluğu Saray’da almak üzere yola çıktı ama görüşme gerçekleşmedi. Çavuşoğlu, bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayıp “Bütün ağırlığını koymalısın” diye özetlenebilecek bir istemde bulundu. Akar, Saray’la görüştü. Durumun Türkiye lehine olmayacağını anlattı. Numan Kurtulmuş da bu yönde görüş belirtti. Ancak Saray’ın bazı daimileri kararın doğru olduğu yönünde işleme yaptılar. Erdoğan, görüştüğü kişilere göre yumuşadı sertleşti. Bir ara, 'Hiç değilse 3-5 tanesini gönderelim' dedi. Bunun bir anlamı olmayacağı görüşü ağır bastı" dedi.

Balbay yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan Afrika dönüşü uçakta verdiği işareti Eskişehir’de netleştirdi, öncülük ettiği söylenen ABD elçisi başta olmak üzere hepsine “densiz” dediği saatlerde Akar da NATO Savunma Bakanları toplantısından dönüyordu. Şu sözleri medyada yer alıyordu: 'Stratejik müttefikimiz ve dostumuz ABD’den hem blok 70 Viper F16 tedariki hem elimizdeki uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başladı...'

Bir bakıma Erdoğan 'Defol ABD elçisi' derken, Akar 'Dost ABD' diyordu! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!"

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