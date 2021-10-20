Cumhuriyet yazarı Balbay: Bürokrasi kokuyu aldı gibi!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ankara'da bir iktidarın gidici olup olmadığının en iyi bürokratlardan anlaşıldığını savunarak, "İlk kokuyu onlar alır. Hemen buna göre tavır almaya başlarlar. Eğer gidiş havası hızlı esmeye başlamışsa imza atmalar uzar, 'olmazlar' artar..." dedi.

Balbay, "İktidarın oluşturduğu katı iklimde şu aşamada bürokraside genel bir çözülme görünmüyor. Ancak yer yer sızıntıların başladığı, zemin kaymalarının görüldüğü söylenebilir. Normal, seçimle gelenin seçimle gideceğine inanmış, bunu tavır ve söylemleriyle göstermiş bir iktidarda bu tür sızıntılar, kaymalar doğaldır. Ancak AKP, öyle bir iktidar değil. Tam tersine bürokrasiye QBiz hiçbir koşulda gitmeyeceğiz, bunu böyle bilin' söylemini dayatan bir iktidarla karşı karşıyayız. O nedenle en küçük bir çatlak hemen iz bırakıyor" ifadesini kullandı.

Bir belediye başkanı ile bir bürokrat arasında geçen bir diyalogu örnek gösteren Balbay, "Bürokrasi kokuyu aldı gibi!" dedi.

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