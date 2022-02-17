Cumhuriyet yazarı Balbay: Bu durumda üniversiteye girmemek, girmekten daha zor!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, üniversite sınavlarında baraj puanlarının kaldırılmasını eleştirdi.

Balbay, yazısında "Bu durumda üniversiteye girmemek, girmekten daha zor! Oldu olacak bir de sınavda yardımcı bulundurma hakkı da verseler!" dedi.

Balbay şu ifadeleri kullandı:

"YÖK ani bir kararla üniversiteye giriş sınavlarında barajı kaldırdı. Yıllardır, “Belli bir baraj şart” diye savundukları sisteme son verdiler.

Nedenini şöyle açıkladılar:

Daha çok kişi üniversiteli olsun!

İlk bakışta insana çok sempatik gelen bir açıklama. Bu durumda başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin kafası hiç çalışmıyor. Bu ülkelerde üniversite mezunu, nüfusun yüzde biri civarında. Önceliği ülkenin temel gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitime veriyorlar. Temel eğitimde, lise öncesi öğrencinin eğilimi ve yeteneği dikkate alınarak yönlendirme yapılıyor.

Türkiye’de bu olmadığı gibi üniversiteye giriş kapısında ölçme ve değerlendirme de fiilen zaafa uğradı.

Temel yeterlilik sınavında (TYT) 140, alan yeterlilik sınavında (AYT) 170 olan baraj artık yok. Eğitim uzmanlarının yorumuna göre iki soru yapan üniversite tercihi yapabilecek. Bu durumda üniversiteye girmemek, girmekten daha zor!

Oldu olacak bir de sınavda yardımcı bulundurma hakkı da verseler!"

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