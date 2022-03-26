Cumhuriyet yazarı Balbay: Baskın seçim olasılığını daha yüksek görüyorum

Gazeteci Mustafa Balbay, baskın seçim olasılığını yüksek gördüğünü söyledi.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Balbay, seçim tartışmalar hakkında, "Ben buna erken seçimden önce baskın seçim diyorum, erken seçim öncesi en az 6 ay öncesi halka seçim iklimine girilsin dersiniz ama baskın seçimde ani bir kararla 45 gün sonra seçime gidiyoruz dersiniz ben bu ikinci olasılığı daha önde görüyorum, ben baskın seçim olasılığı daha önde görüyorum" dedi.

Erken seçim ihtimalinin çokça dillendirildiği siyasi atmosferde kabine değişikliği üzerine de değerlendirmelerde bulunan Balbay, "Bu tür bilgiler son dönemde daha fazla konuşulmaya başlandı. Ankara'da özellikle Tarım Bakanı'nın değişmesinden sonra 'Sırada başka bakanlık var mı?' konuşmaları geçiyor. Ben Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın görevden alınma olasılığını yüksek görüyorum. Bir de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılması konusunda belli hazırlıklar olduğunu görüyorum" diye konuştu.

Balbay sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sürecin hazırlayıcılarından son dönemdeki Erdoğan-Bahçeli görüşmelerinde bu önemli bir konuydu. Bu konuda MHP'nin isteği bir yasa çalışması haline gelmeyince Erdoğan, 'Seçim barajı yüzde 7'ye inecektir. Bu kesin karardır' diye yaptırımlı bir demeç verdi. Bu düzenleme ondan sonra yapıldı.