Cumhuriyet yazarı Balbay: Asgari ücret 4 bin 500’ün üstü olursa yılın ortasında seçim var

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, ekonomik kriz gündemiyle ilgili olarak, "Kriz halka heyet geçecek. Toplu halde, heyet halinde, çarşı-pazar, okul-sağlık her taraftan heyet geçecek... Ama iktidara teğet geçecek! Hiç dokunmadan... Deprem gibi! Merkez üssü milletin cebi, iktidar sadece artçı sarsıntı gibi hafifçe hissediyor" dedi.

Balbay, halkın krizler karşısında sesini yükseltememesi, bunun nedenlerini sorgulayamaması için "daha kötüsü olabilir" tedirginliğinin yerleştiğini söyleyerek, "İnsanlar daha kötüsü olabilir endişesinin pençesinde durumunu koruma kaygısında. Bu da bir sanat!" yorumunu yaptı.

Balbay şu ifadeleri kullandı:

"Günlerce asgari ücret üzerinde “bayram” havası estirmeyi denediler. Görüyoruz ki hesaplar ayrı. 4 bin 500’ün üstü olursa yılın ortasında seçim var. 4 bin civarında kalırsa biraz daha bekleyecekler. Ankara’da yapılan hesaplar böyle. Sorun, millet hangi parayla geçinir değil, seçime hangi iklimde gidilir!

Millet “en kötüye” yakalanmamak için “mevcut kötüye” katlanmaya çalışıyor."