Cumhuriyet yazarı Balbay: AKP devleti ele geçirdi, gençliği ele geçiremedi; Erdoğan’ın istediği, “dindar ve kindar” nesil gelmedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "Bunca propaganda gücüne karşın AKP’nin yeni kuşakları yakalayamadığı, bir gençlik hareketi oluşturamadığı dikkati çekiyor. Erdoğan’ın 2012’de istediği, “dindar ve kindar” nesil gelmedi. Bu sadece bizim iddiamız, gözlemimiz değil. AKP’ye yakın araştırma kuruluşları ve AKP Genel Merkezi de aynı sonuçla baş başa. Kamuoyu araştırma şirketlerinin 8 bölgeye ayırıp yaptıkları anketlerin hiçbirinde 18-29 yaş arası seçmende AKP birinci değil. AKP’de buna ilişkin hazırlanan raporda ilginç saptamalar yer alıyor" dedi.

Balbay, "AKP devleti ele geçirdi, gençliği ele geçiremedi!" başlıklı yazısında, "Yeni kuşaklar AKP’ye uzak! Bu kuşaklar nasıl kazanılır? Geçenlerde birkaç gençle sohbet ederken siyasete soğuk baktıklarını söylediler. Uzunca sohbetin sonunda şu görüş öne çıktı: Siyasette ihtiyaç yeni yüz, yeni parti gibi arayışlar değil... Yeni fikirler, yeni hedefler... Öyle bir hedef önerilir ki hiçbirimiz kayıtsız kalamayız!" ifadesini kullandı.

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