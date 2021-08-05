Cumhuriyet yazarı Balbay: ABD çıkarlarını korumak için Afganistan’a gönderilmek istenen Mehmetçik, onca orman yangınında devreye sokulmadı

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, 9 gündür süren orman yangınlarıyla ilgili olarak iktidarın politikalarını eleştirdi.

Balbay, yazısında"Bir haftadır devam eden orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılık organize edildiğinde sonuç alınabilecek düzeyde. İktidar umursamasa da ne yapacaksak bu toplumla, bu insanlarla yapacağız.

ABD çıkarlarını korumak için Afganistan’a gönderilmek istenen Mehmetçik, onca orman yangınında devreye sokulmadı.

Akıl alır şey değil, demenin bir yararı yok. Zira yapılan işler akılla ilgili değil.

Pek çok konu gibi ormanlar da salt iktidara bırakılmayacak kadar önemli. Hatta az sonra dile getireceklerimizi dikkate alarak şunu söylemek de mümkün:

Önce ormanları iktidardan koruma seferberliği ilan etmeli!" düşüncesini dile getirdi.