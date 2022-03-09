Cumhuriyet yazarı Balbay: Bahardan tezi yok, kara bulutları yırtıp atacak yeni bir siyasal süreç şart

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın görevdeki 13. yılı kapsamında bir dizi temel atma ve açılış törenini de içeren buluşma üzerinden 6 muhalefet partisi arasındaki dinamiği yazdı.

Balbay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra törende Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş'in de olduğunu belirtti.

"Parti kadroları arasında mayanın tuttuğu salondan da anlaşılıyordu" yorumunu yapan Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin anayasasıdır; güçlü bir hedefe yürüyen hareketler parçalanmaz. Altı siyasi parti Türkiye için yaşamsal bir hedefe yürüyor. Geçmişte AKP’ye oy vermiş kişiler dahil büyük bir kesimin bu hedeften beklentisi var. Böyle bir hedef için altı partinin birbirine benzemesi gerekmez, tabanlarını genişletmesi gerekir. Türkiye bu kadar kötü yönetilirken yaşanan sorunlardan çok, çıkış yolunun konuşulacağı, her şeye karşın umudun öne çıkacağı bir siyasal iklim şart. Salonlarda mayanın tutması yetmez! Salonların büyüsü güzeldir ama tehlikelidir. Rahatlığa yöneltir. Bahardan tezi yok, kara bulutları yırtıp atacak yeni bir siyasal süreç şart. Bu yaratılmazsa, şu geliyor: 'Biz bozduk, biz düzeltiriz!'"

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