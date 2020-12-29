Cumhuriyet yazarı Balbay: 2021’de AKP’nin sertleşmekten, akıldışı yöntemlere başvurmaktan başka çaresi kalmadı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "2021’de AKP’nin sertleşmekten, akıldışı yöntemlere başvurmaktan, muhalefeti siyaset üretemez hale getirmek için manşetler üretmekten başka çaresi kalmadı." görüşünü savundu.

Balbay yazısında, "AKP siyasi partiler yasasında kendisini iktidarda tutacak değişikliklere hazırlanıyor. Bu bağlamda iktidarın erken seçim değil, baskın seçim planladığını söyleyebiliriz. Her şey normal seyrediyormuş havası verip, 'İki ay sonra seçim yapıyoruz' çıkışı yapmak... Bunun için elbet muhalefetin seçenek olmamasını sağlayacak adımlar gerekli. Bahçeli’nin, 'HDP kapatılsın' çıkışında ısrarını sürdürüp bunun üstüne İYİ Parti’ye 'eve dön' çağrısını yenilemesi pek çok şeye gebe. Öyle anlaşılıyor ki Cumhur İttifakı’nın ortakları parti kapatmayı mahkemelere bırakmaktan yana değil. Yasal bir düzenleme yapıp bunu salt HDP zemininden çıkarma arayışı da var. Örneğin, 'yöneticileri yüz kızartıcı suç işleyen parti kapatılır' gibi bir 'yasal düzenleme'!" düşüncesini dile getirdi.

Balbay, "Böyle bir torbanın içine nelerin doldurulacağını kestirmek zor değil. Salt bu durum bile iktidarın 2021’de enflasyonla, salgınla, işsizlikle, yoksullukla değil, muhalefetle mücadele edeceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.