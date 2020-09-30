Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu: RTÜK, siyasal iktidara bağlı sansür ve ceza-infaz kuruluşudur

Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yetkilerine 2005 yılında eklenen bir fıkrayla bugünkü konumunun belirlendiğini belirterek, "Buna göre, dokuz üyeden oluşan üst kurula bu üyeler “..siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca seçilir.”

Çok karışık, öyle değil mi? Yoksa bilerek mi karıştırılmış? Bu karışık cümleler içinde söylenen ve uygulamadaki durum çok açık olarak şudur: RTÜK üyelerinin çoğunluğu, parlamentoda çoğunlukta olan partinin, yani iktidardaki partinin milletvekillerince belirlenir...

Böyle olunca da “özerk ve tarafsız kamu tüzel kişiliği” sözü doğal olarak havada kalmaktadır." diye yazdı.

Behramoğlu, RTÜK'ün siyasal iktidara bağlı bir sansür ve ceza-infaz kuruluşu olduğuna işaret ederek, "Sorularla başlamıştım, yazıyı zihnimi kurcalayan bir başka soruyla tamamlayayım: 2005’teki değişiklik sırasında muhalefetin tutumu ne oldu, bugünkü despotik uygulama öngörülebildi mi?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...