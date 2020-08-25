Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen: Yeni imam atamaları yapılıyor, okullardaki öğretmen eksiği ise 144 bin

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, Maliye Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na 5 bin yeni kadro verdiğine işaret ederek, "Bu beş bin yeni kadronun 3 bin 500’ü imamlara ayrılmış olduğundan 3 bin 500 yeni imam atanmasına da onay çıkmış bulunuyor. Yeni imam atamaları yapılırken Türkiye’de 460 bin öğretmen atama bekliyor. Okulların şu andaki öğretmen eksiği ise 144 bin. Bu boşluğun doldurulması için herhangi bir girişim yok. Bu durum rastlantı değil, bilinçli bir tercihin sonucudur." diye yazdı.

Ali Sirmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri imam hatiplere yönlendirdiğini belirterek, "Bunun için de iki yöntem uygulanmaktadır. Var olan Anadolu sosyal bilimler ve fen liselerini, imam hatibe çevirmek veya bölgede imam hatip dışında yeni okul açmayarak öğrencileri buralara yöneltmeye zorlamak.

Öğrenciler ve velileri bu durumdan şikâyetçi olmalarına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı dayatmasından vazgeçmemektedir." ifadelerini kullandı.

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