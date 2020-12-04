Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen: Tank palet fabrikasının Katarlılara satılmasından rahatsızlık duyan AKP etrafı velveleye verdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Habertürk canlı yayınında "satılmış" derken kimleri, neleri, hangi olayları kastettiğini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bildiğini belirterek, "Ama, her yönden sıkışmış olan ve Tank Palet Fabrikasının Katarlılara satılması olayının anımsatılmasından rahatsızlık duyan AKP ve trolleri, hemen etrafı velveleye vererek bir bardak suda fırtına koparıp ev sahibinden üstün çıkan yavuz hırsız misali “TSK”yi satılmışlıkla suçlayan CHP ile Başarır ve karşısında, kahraman ordumuzu savunan AKP algısı yaratmak için fırsatı ganimet bilip harekete geçerken, yandaş yargıyı da seferber etmek üzere harekete geçmişlerdi. Hulusi Akar’ın önceki günkü açıklaması da bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir." diye yazdı.

AKP ile Fethullahçıların kol kola, bütün kalelere girip, devletin kozmik odasına kadar ulaşarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni allak bullak ettiklerine vurgu yapan Ali Sirmen, "AKP, TSK’nin kendi emellerine ram olacak şekilde yeniden şekillendirilmesi operasyonunu henüz tamamlamış değildir. AKP, bütün okullarını kapattığı orduyu, irticanın kalesi haline getirme operasyonunu, başına tarikat ve cemaatleri musallat ederek kendi doğrultusuna sokma çabalarını bundan böyle de sürdürerek tüm kimliğinden ve kişiliğinden uzaklaşmış, yurda da kendine de dönük saldırılar karşısında aciz bir konuma getirmek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Böyle bir ortamda, AKP’nin “canım kahraman ordu” gösterileri iyice komik oluyor." ifadelerini kullandı.

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