Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen: AKP dürüst seçim yapabilir mi?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi davasıyla ilgili verdiği karara işaret ederek, "Hukuk çevreleri kararın hukuki olmayıp siyasal olduğunda birleştiler. AKP yöneticilerinin birkaç kez kamuoyu önünde suçlu ilan ettikleri Osman Kavala’nın, geçmişte AKP’den aday olmuş bir hâkimin (karar ikiye bir çıktı) verdiği kararla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, kararın siyasi olduğunun kanıtı olarak kabul edildi. Kararı kimi AKP’lilerin dahi içlerine sindiremedikleri görüldü" diye yazdı.

AKP denetiminde olan Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararların gelecek seçimle ilgili kaygıları artırdığını savunan Sirmen, "Anayasa referandumu sırasında, oylama devam ederken kural değiştirilmiş ve mühürsüz oy pusulaları geçerli kabul edilerek milli irade ifsat edilmiştir.

Dahası da var: İstanbul yerel seçimleri sırasında bir sandıktan çıkan kimi oylar (AKP’ye gidenler) geçerli sayılırken kimi oylar da (İmamoğlu’na gidenler) hileli kabul edilmiştir. Bu seçimlerde de kuruluşların eğilimlerinin değişmesini beklemek hayal olur" ifadelerini kullandı.

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