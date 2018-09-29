Cumhuriyet yazarı Aldoğan: Askerinin karnını doyuramayan ordu olur mu; nasıl savaşacak bunlar?

Cumhuriyet yazarı Yazgülü Aldoğan, TSK kışlalarında özelleştirilen kantinlerin ürünleri farklı fiyatlara sattığını kaydetti. "Tavuk döner 7.5 TL. Karavana çıkıyor onu yesin derseniz, doymuyorlarmış" ifadesini kullanan Aldoğan, "Askerinin karnını doyuramayan ordu olur mu; nasıl savaşacak bunlar?" diye sordu.

Aldoğan'ın "Askerini doyuramayan ordu mu olur?" başlığıyla (29 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sinek küçük ama mide bulandırıyor. İktidarın seçim öncesi milli hassasiyetleri düşünüp ıııh dediği, ama sonra gelecek oyları hesaba katıp razı olduğu bedelli askerlik, parası olanlar için bir kurtuluştu. Ya olmayanlar? 15 bin TL, parası olan için bayağı indirimli bir fiyat. Motosikletini satan oldu, kredi alan da. Ya onu da yapamayan? Pantolon parasını bulamayan? Boynunu büküp “vatani görev” diye kendini kandırıp askere gitti. Eğitimine de katkıda bulunduğum için yakın takip ettiğim bir genç anlatıyor, askerliğini yapmadığı için asgari ücretle çalıştığı işten çıkarılmış. Biraz süründükten sonra yedek subay olarak askere gitmiş. Ankara’da eğitimde. Hiç birikimi, yardım edecek ailesi de yok. İlk 4 ay öğrenci maaşı alıyorlarmış; 350 TL. Askerde ne para harcayacağım, yeter diye düşünmüş önce. Ama kantini düşünmemiş! Meğer kantinler özelleştirilmiş! Özel firmalar işletmeyi ihaleyle alıyor, sonra da istediği fiyattan mal satıyor. Su bile her kantinde ayrı fiyat, birinde 35 kuruş, birinde 75. Askerlerin işlettiği orduevleri, kantinler sudan ucuzken, özelleştirilmiş kantinler, hele parası olmayana ateş pahası, tavuk döner 7.5 TL. Karavana çıkıyor onu yesin derseniz, doymuyorlarmış. Askerinin karnını doyuramayan ordu olur mu? Nasıl savaşacak bunlar? Oluyormuş, porsiyonlar o kadar küçük ki, bütün gün koşturan genç erkek bunlar, doymuyorlarmış. Hoş yiyen de zehirleniyor, o da ayrı. Kantin ise pahalı. Musluk suyu kötü. Günde 75 kuruştan 4 tane içse, harçlık bitti, hesapla; para yetmiyor, üniversite mezunu ama aç ve susuz, bunalıyor! Orduevinde ucuza yediğimiz yemekten utandım! Çarşı iznine çıkmış, cebinde beş kuruş olmadığı için kahvaltı yapamayıp simitçiye yan gözle bakan yedek subay adayından utandım, siz oğlunuzun bedelli parasını yatırdınız değil mi? Şu kantin kuntin işini de bir düşünün bu arada!