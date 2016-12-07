Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin tahliye talebi "Deliller toplanamadı" denerek reddedildi!

Başsavcılık, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar ve yöneticilere uygulanan avukat kısıtlamasına yapılan itiraz ve tahliye talebi reddedildi. Tutukluluğun devamına hükmeden Yargıç Ersin Öztürk kararında, delillerin henüz toplanmadığını aktararak, söz konusu haber, manşet ve haber detaylarında "FETÖ/PDY ve PKK/KCK örgütlerinin lehine propaganda sayılabilecek ve bu örgütler lehine algı oluşturabilecek ifadelere yer verdiklerini" öne sürdü.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Cumhuriyet'e yönelik operasyonda tutuklanan 10 yazar ve yöneticinin cezaevinde avukat görüşmelerinde uygulanan kısıtlamayla ilgili itiraza savcılıktan ilginç bir yanıt geldi. Savcılık yanıtında Silivri Cezaevi’nin 28 Kasım tarihli KHK ile düzenlenen "avukat görüşünün nasıl olacağına ilişkin yazısına" yer verdi. Oysa gazetenin avukatları zaten söz konusu yazıya itiraz etmişti. Avukatlar 'FETÖ' üyesi davası sanığı Savcı Murat İnam’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan yazar ve yöneticilere Silivri Cezaevi’nde avukat görüşmelerinde uygulanan kısıtlamalara 25 Kasım’da itiraz etmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, kısıtlamanın dayandırıldığı 667 No’lu KHK’ye dahi uyulmadığı, uygulamaların Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu vurgulanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Hakan Uyar da söz konusu itiraza ilginç bir yanıt verdi. Cevap yazısında avukat ziyaretlerinin sınırlandırılmasının 667 No’lu KHK ile tespit edildiği belirtildi. Söz konusu KHK’de devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan tutuklananlara avukat ziyareti bakımından farklı düzenleme öngörüldüğü belirtildi. KHK’de sıralanan suçlardan tutuklu olmayan yazar ve yöneticilerin avukatları da bu duruma itiraz etmişti.

Silivri Cezaevi’nden gelen kurum müdürü Ali Demirtaş imzalı ekte ise gazetenin yazar ve yöneticileri Turhan Günay, Güray Öz, Kadri Gürsel, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve Murat Sabuncu’nun "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma" suçundan tutuklu olduğu belirtildi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 12 Kasım’da aynı suçlamayla tutukladığı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile ilgili tutuklama müzekkeresinde "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklandığının yazması nedeniyle cezaevi yönetimi de Atalay’ın örgüt üyeliğinden tutuklu olduğunu kaydetti. Söz konusu ekte yine avukat görüşünü kısıtlayan 667 No’lu KHK’ye yer verildi.

"Deliller toplanmadı"

Tutuklanan yazar ve yöneciler, aylık tutukluluk incelemesinde de tahliye edilmediler. İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği yargıcı Ersin Öztürk’ün kararına, haberler ve köşe yazıları gerekçe oldu. Yazar ve yöneticiler hakkında tutukluluğun devamına hükmeden yargıç Ersin Öztürk kararında, delillerin henüz toplanmadığını aktararak, söz konusu haber, manşet ve haber detaylarında FETÖ/PDY ve PKK/KCK örgütlerinin lehine propaganda sayılabilecek ve bu örgütler lehine algı oluşturabilecek haberlere yer verdiklerini öne sürdü. Öztürk, darbe girişimi ile ilgili haberlerle Türk halkının darbe tehdidini püskürtmek için devletine ve milletine sahip olmasını engelleyecek yanlı ve algı oluşturmaya çalışıldığını iddia ederek, haber manşetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tanka asılı fotoğrafının kullanılmasını “demokrasiye sahip çıkma iradesinin bir kişiye has gibi göstermeye çalışarak, milletin bütünleşmesinin engellenmesi algısı” olarak değerlendirdi. Gazetenin Zaman gazetesi ile ortak hareket ettiğini savunan yargıç Öztürk, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun Abant toplantılarına katılmasını “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine faaliyette bulunduklarına dair somut olgu” olarak kaydetti. Oysa ki 2009 yılında bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı İbrahim Kalın sunum yapmıştı. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in açılış konuşmasını yaptığı 2010 yılı toplantısına ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldı. Yargıç Öztürk, Güneydoğu Anadolu’daki çatışmalı süreçte sivillerin ölümüne ilişkin haberlerin devletin terörle mücadelesini zaafa uğrattığını iddia etti.