Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin emniyet ifadelerinde sona doğru; adliyeye sevk edildiler

"PKK/KCK ve FETÖ/PYD terör örgütleri adına suç işledikleri" iddiasıyla, 31 Ekim’den bu yana gözaltında tutulan Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarının ifadelerinde sona yaklaşıldı. Hikmet Çetinkaya, Murat Sabuncu dışındaki yönetici ve yazarların ifadesi tamamlandı. İfadesi tamamlanan kişiler adliyeye sevk edildi.

Muhabese müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener serbest bırakıldı. Geri kalan yönetici ve yazarların adliyeye sevki bekleniyor.

Soruşturmayı hala “FETÖ üyeliği” iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Savcısı Murat İnam yürütürken ifade işlemlerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için 3 savcı daha atandı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Hikmet Çetinkaya, Hakan Kara, Musa Kart, Bülent Utku, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve yazarlar Aydın Engin, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, muhabese müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener, “PKK/KCK ve FETÖ/PYD terör örgütleri adına suç işledikleri” iddiasıyla, 31 Ekim’den bu yana gözaltında. Soruşturmayı hala “FETÖ üyeliği” iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Savcısı Murat İnam yürütüyor. Dosyaya, ifade işlemlerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için 3 savcı daha atandı. Savcılar sabah erken saatlerde ifade almak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

Soruşturmayı 'karartma' girişimi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, soruşturmada ifade almak görevli yeni savcılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı vekilleri Hasan Yılmaz, Zafer Koç ve Cumhuriyet Savcısı Özgür Metin. Yılmaz, Okmeydanı Cemevi’nde bir cenaze törenine katılmak üzere beklerken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Sezgin Korkmaz’ın silahından çıkan kurşunla vurularak 22 Mayıs’ta öldürülen Uğur Kurt’un failine yönelik soruşturmayı yürütmüştü. Savcı Yılmaz, polis Korkmaz hakkında soruşturma izni verilmesi için İstanbul Valiliği’ne başvurarak “şüpheli polisin meşru müdafaa kapsamında ve saldırıyla orantılı hareket ettiğini” ifade etmişti. HSYK 3. Dairesi, Yılmaz hakkında “olayın üzerinden 27 saat geçtikten sonra olay yerine giderek inceleme yaptığı, olayla ilgisi olduğu belirtilen 20 tanığın beyanını, olayın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen almadığı, olaya karıştığı iddia edilen bir kısım polislerin beyanlarını tanık sıfatı ile aldığı” gerekçeleriyle inceleme başlatmıştı.

Başbuğ’a tahliye talep etmişti

Savcı Zafer Koç, Ergenekon’da kumpas iddialarına ilişkin soruşturmayı yürütüyor. Koç, 2014 yılında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma savcısı olarak görev yaparken Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye talebinin reddettiği o dönem tutuklu bulunan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un tahliye edilmesine yönelik mütalaa hazırlamıştı.

Savcı Özgür Metin ise İstanbul’a atanmadan önce Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev yapıyordu.