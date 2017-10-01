Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç: Vaziyet vahim ama umutsuz değil

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç, “Dünyada kullanılmaya en açık meslek gazeteciliktir. Hiçbir dönemde Türkiye’de demokrasiyi yaşamadık" dedi. Erinç son dönemde gazete ve gazeteciliğin yaşadıklarına ilişkin olarak, "Vaziyet vahim, ama umutsuz değildir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerlerinin 86’ncı Eskişehir’de yapıldı.

Erinç, "Demokrasi bugün Türkiye’de iktidarın her şeyi yapma hakkı olarak algılanıyor. İktidarlar, iktidara gelmeden önce veya iktidarların ilk yıllarında demokrat kesiliyorlar. Sonraki yıllarında ise iktidarda kalmak için 180 derece dönüyorlar. AKP de iktidara gelirken demokrasi ve özgürlük söylemi ile geldi. İktidarların iktidarlıklarını sürdürme inadı, kural tanımamayı da beraberinde getiriyor” dedi. Erinç, ülkemizde gazetelerin yüzde 72’sinin, televizyonların da yüzde 70’inin iktidar gözüyle yayın yaptıklarını belirterek, “Böyle bir süreçte doğruları gündeme getirmek daha da zorlaşıyor. Haber yapma, terörist olmayla eşdeğer görülüyor.

Gazeteciler, gazeteciliğin yaşamak ve yapmak için kelle koltukta geziyor. Bugün gazeteciliği tehlikeli bir meslek olarak göstermek çabaları başarıya ulaşmış bulunuyor. İletişim fakültelerine başvuranların sayısının giderek azalması bu durumu gösteriyor. Politika-medya ilişkisinde en çarpık dönemi bugün yaşıyoruz. Gazetecilik en güzel mesleklerden biridir. Yaparken birtakım tehlikeleri de göze almak gerekiyor. Bizim olumsuzluklara direnmemiz gerekiyor. Vaziyet vahim, ama umutsuz değildir” diye konuştu.