Cumhuriyet Üniversitesi’nden Sivas için bir ilk

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas’ta bir ilk niteliği taşıyan kısa film festivali ve kısa film festivali yarışması için harekete geçti.

Bu yıl, Cumhuriyet Üniversitesi’nin (CÜ) 40’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle birçok sosyal ve akademik düzenlenecek. Bu kapsamda öncelikli adım olarak, Sivas’ta ilk defa kısa film festivali ve kısa film yarışması gerçekleşecek.

CÜ’nün desteklediği Çatıkatı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği’nin organizasyonu ile 3-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Sivas I. Kısa Film Festivali ve Kısa Film Festivali Yarışması için protokol imzaladı.

Düzenlenen imza törenine CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum ve Çatıkatı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Coşkun katıldı.

Prof. Dr. Kocacık, CÜ’nün 40’ıncı yıldönümü için 1 yıl sürecek bir etkinlik takvimi oluşturduğunu belirterek, bu etkinlikler içinde Cumhuriyet Radyo Tv’nin kurulması, “Engelsiz üniversiteye geçiş” ve 40 köyde sağlık taraması gibi önemli projeler yer aldığını dile getirdi. Prof. Dr. Kocacık, “40. Yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk defa Çatıkatı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği ile bir protokol imzalıyoruz. Etkinliklerde emeği geçen, katkısı olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Çatıkatı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Coşkun da bu etkinliğin Sivas’ın sosyal yaşamında bir dönüm noktası olduğunu, kısa film festivalini ve kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmeye çalışacaklarını dile getirdi. Coşkun ilki gerçekleşecek kısa film festivali ve kısa film yarışması için verdikleri destekten dolayı Cumhuriyet Üniversitesi’ne teşekkür etti.