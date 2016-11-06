'Cumhuriyet' tutuklamalarıyla hapisteki gazeteci sayısı 142 oldu

06 Kasım 2016 00:08
5 Kasım günü, Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi tutuklandı. Tutuklanan gazeteciler “PKK/KCK ve FETÖ/PYD terör örgütleri adına suç işledikleri” iddiasıyla gazetenin dört diğer çalışanıyla birlikte 31 Ekim’de gözaltına alınmışlardı.
Gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener serbest bırakılırken yönetici ve yazarlardan dokuzu tutuklama talebiyle Çağlayan adliyesine sevk edilmişti. Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya ise yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında da yakalama kararı bulunuyor.
Cumhuriyet’e yönelik operasyon yurt dışında ve yurtiçinde büyük tepki toplamış, binlerce vatandaş gazetenin önünde nöbete başlamıştı. Dünyanın en itibarlı 14 ifade ve basın özgürlüğü örgütü de Türkiye cumhurbaşkanına ortak bir çağrı yayınlamıştı.
Gazetenin İstanbul Şişli’de bulunan binasını AB ülkelerinin konsolosları ziyaret ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutuklamaların ardından partisinin MYK’sını olağanüstü toplanmaya çağırdı.
Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ün derlemesine göre, Cumhuriyet soruşturması dışında yaşanan bir gelişmede, kapatılan JINHA ajansının İzmir muhabiri Ayşe Yılmaz, 4 Kasım günü İzmir’de gözaltına alındı.
Başbakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonun teklifi ve ilgili bakanın onayıyla Ekim ayında kapatılan YÖN Radyo ile Zarok TV’nin yeniden yayına başlamasına izin verildi. Ancak Kürtçe çizgi filmler yayınlayan Zarok TV, artık tamamen Kürtçe yayın yapamayacak.
Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı
Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi muhabiri
Ahmet Altan
Ahmet Memiş, Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi
Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı
Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)
Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü
Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi
Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü
Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı
Ali Ünal, Zaman köşe yazarı
Atilla Taş, Meydan Gazetesi Köşe Yazarı
Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış
Ayşenur Parıldak, Zaman
Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar
Aziz İstegün, Diyarbakır Zaman Bölge Temsilcisi
Bayram Kaya, Zaman Gazetesi Muhabiri
Bünyamin Köseli, Aksiyon Dergisi Muhabiri
Bayram Parlak, Radyo Cihan (Diyarbakır)
Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
Cihan Acar, Bugün Gazetesi Muhabiri
Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri
Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
Cuma Ulus, Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü
Cumali Önal, Zaman Arapça servis sorumlusu
Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı
Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri
Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü
Erdal Şen, eski Meydan gazetesi yazı işleri müdürü
Faruk Akkan, Cihan Ajansı
Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi
Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı
Gültekin Avcı
Habip Güler, Eski Zaman muhabiri
Hakan Taşdelen
Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum)
Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı
Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı
Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri
Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar
İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü
ibrahim Kareyeğen, eski Zaman gazetesi yazı işleri müdürü
İsa Siyi, Haberdar
Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri
Lokman Erdoğan, Çorum Manşet
Mehmet Altan
Mehmet Dener, Şanlıurfa.com sitesi yayın yönetmeni
Mehmet Kuru, Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri
Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi
Muhammet Taşçılar, Sanliurfa.com haber sitesi yayın yönetmeni.
Murat Aksoy,Yeni Şafak eski yazarı
Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.
Murat Öztürk, Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü
Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi haber müdürü
Mustafa Ünal, Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi
Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü
Mümtazer Türköne, Zaman Gazetesi köşe yazarı
Nuri Durna, TRT
Nurullah Kaya, G.antep Zaman bölge temsilcisi
Olgun Matur, Antalya yerel gazeteci
Osman Yakut, Zaman Antalya
Özkan Mayda, Antalya Zaman Gazetesi muhabiri
Ramazan Alkan, Yeni Akit muhabiri
Resul Cengiz, Eski Zaman Denizli muhabiri
Seyid Kılıç, TRT Haber
Şahin Alpay, Zaman Gazetesi yazarı
Şeref Yılmaz, Irmak TV
Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya Bölge Temsilcisi
Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı
Vahit Yazgan, İzmir Zaman Bölge Temsilcisi
Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı
Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri
Yakup Şimşek, Eski Zaman pazarlama müdürü
Yalçın Güler, TRT (Erzurum)
Yener Dönmez, Habervaktim sitesi
Yetkin Yıldız, Aktif Haber
Zafer Özsoy
Murat Sabuncu, Genel Yayın Yönetmeni
Kadri Gürsel, Yayın Döneşmeni
Turhan Günay, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni
Musa Kart, Karikatürist
Güray Tekin Öz, Yazar
Hakan Karasinir, Yazar
Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
Abdullah Alparslan Akkuş,Eski NTV haber editörü, Savcılıkça serbest bırakıldı
Arda Akın, Hürriyet Gazetesi Muhabiri, Tutukluluk itirazı sonrası mahkemece serbest bırakıldı
Ayhan Şimşek, Adlî kontrolle serbest bırakıldı
Bülent Mumay, Eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı
Dinçer Gökçe, Hürriyet Gazetesi internet editörü, Adlî kontrolle serbest bırakıldı
Hakan Bülent Yardımcı, Adlî kontrolle serbest bırakıldı
Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak
İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı
İskender Yunus Tiryaki,Bugün Gazetesi muhabiri, Adlî kontrolle serbest bırakıldı
Levent Arap,Postmedya.com sitesi yöneticisi, Adlî kontrolle serbest bırakıldı
Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı
Nurullah Öztürk,Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Savcılıkça serbest bırakıldı
Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest
Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest
Ömer Şahin ,Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi, Savcılıkça serbest bırakıldı
Rasih Yılmaz,Samanyoluhaber yazarı, Savcılıkça serbest bırakıldı
Rıfat Söylemez, Adana Haber, Mahkemece serbest bırakıldı
Taner Talaş, Adana Yerel, Elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest
Yüksel Evsen, Adana yerel gazeteci, Adlî kontrolle serbest bırakıldı
Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı
Bertan Golal, TRT İstanbul, Mahkemece serbest bırakıldı
Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor
Emre Koçali, Haberdar, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor
Erkam Büyük, Haberdar, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor
Özcan Keser, TRT İstanbul, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor
Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat
Zehra Doğan – JİNHA
Hülya Karakaya – Özgür Halk
Mehmet Arslan – DİHA (1 Eylül’de tahliye edildi)
Şermin Soydan – DİHA
Lindsey Snell – Serbest Çalışan
Aslı Erdoğan – Özgür Gündem
Metin Bekiroğlu – DİHA
İnan Kızılkaya – Özgür Gündem
Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem
Erdem Muhirci – DİHA
Ali Aşikar – Azadiya Welat
Necmiye Alpay – Özgür Gündem
Sabahattin Koyuncu - DİHA
Arap Turan - Azadiya Welat
Ferit Toprak - Azadiya Welat
Rabia Özkaya - Özgür Halk
Şirin Çoban – Azadiya Welat
İlker İlkan – Azadiya Welat
Mehmet Anıl – ETHA
Cemil Uğur – Evrensel
Sadık Demir – Radyo Karacadağ
Mizgin Çay – Radyo Karacadağ
Salih Erbekler – Radyo Karacadağ
İdris Sayılgan - DİHA
Asım Yıldırım, eski STV spikeri
Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı
Behçet Akyar
Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA’ya göre yurtdışında
Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA’ya göre yurtdışında
Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni
Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı
Can Bahadır Yüce, eski Zaman yazarı
Celil Sağır,Today's Zaman Yazıişleri Müdürü
Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Ergun Babahan, AA’ya göre yurtdışında
Erhan Başyurt, eski Bugün GYY
Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu
Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü
Eyüp Can Sağlık, eski Radikal GYY
Faruk Arslan, eski Zaman yazarı
Faruk Kardıç
Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA’ya göre yurtdışında
Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA’ya göre yurtdışında
Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hamit Çiçek
Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri
Hüseyin Döğme
İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı
İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı
Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA’ya göre yurtdışında
Kemal Gülen, STV spikeri
Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Kerim Gün, Eski Zaman editörü
Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı
Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA’ya göre yurtdışında
Mehmet Akif Afşar
Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı
Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı
Metin Tamer Gökçeoğlu
Metin Yıkar, Samanyolu Haber
Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü
Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri
Nevzat Güner
Oktay Vızvız
Osman Özsoy, eski Rota Haber yazarı, akademisyen
Ömer Karakaş
Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri
Sait Sefa, Haberdar
Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen
Sedat Yetişkin
Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA’ya göre yurtdışında
Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve Köşe Yazarı
Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni
Süleyman Sargın
Şemsettin Efe, AA’ya göre yurtdışında
Şenol Kahraman
Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA’ya göre yurtdışında
Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı
Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA’ya göre yurtdışında
Veysel Ayhan
Yavuz Baydar, Haberdar.com yazarı
Yonca Kaya Şahin,Rotahaber sitesi yazarı
Yüksel Durgut
Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı
Selman Keleş – DİHA, Serbest bırakıldı
İdris Yılmaz – DİHA, Serbest bırakıldı
Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı
Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı
Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı
Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
İdris Yılmaz – DİHA, Serbest bırakıldı
Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında
Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı
Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı
Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı
Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı
Engin Eren – DİHA, Serbest bırakıldı
Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı
Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı
Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı
Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı
Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı
Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı
Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı
Halil Polat – Adlî kontrol şartıyla serbest
Cemil Uğur – Evrensel, Serbest bırakıldı (6 Ekim’de tekrar tutuklandı)
Yasemin Sayın– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest
Hayat Yılmaz– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest
Ahmet Kızılay– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Arap Turan– Azadiya Welat, Tutuklu
Berxwedan Tulpar– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Sürreya Dal– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Zeynep İzgi– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest
İbrahim Bayram– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest
Engin Özelçi– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest
Ahmet Boltan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Ceylan İpek– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Mehmet Emin Kaya– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest
Ziyan Karahan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Veysi Altın– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Ercan Yeltaş– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Azime Tarhan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Serdal Polat– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest
Cengiz Aslan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Ferit Toprak– Azadiya Welat, Tutuklandı
Mehmet Hüseyin Şahin– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Mehmet Aydın– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Pusat Bulut– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest
Mehmet Emin Akgün – Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Mecrum Tokal, Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı (6 Eylül)
Mehmet Ali Ertaş – DİHA, Serbest bırakıldı
Murat Özyaşar - Yazar, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Rênas Jiyan - Şair-yazar, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Zeynep Derya Yıldız – Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Ali Sönmez Kayar - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Sinan Gerçek - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Ardanuş Ateş - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Arzu Demir - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Sedat Şenoğlu - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Deniz Bakır - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Ahmet Ayva - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Ekin Saygılı - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Pınar Türk - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Can Karabulut - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Deniz Bakır - Atılım, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Önder Öner – ETHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Öykü Dilara Keskin - JİNHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
İdris Sayılgan – DİHA, Tutuklandı
Arjin Dilek -- DİHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Beritan İrlan -- DİHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı
Olağanüstü Hâl’den önce tutuklanan gazeteciler listesi
Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü
Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü
Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri
Emin Demir, Serbest Gazeteci
Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Hükümlü
Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Hükümlü
Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü
Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Hükümlü
Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı
Kamuran Sunbat, DİHA Çukurova Eski Muhabiri, Hükümlü
Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni,Hükümlü
Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı
Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Hükümlü
Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü,Hükümlü
Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Hükümlü
Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Hükümlü
Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Hükümlü
Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri
Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana, Hükümlü
Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Hükümlü
Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
Şermin Soydan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Hükümlü
Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri
Sevan Nişanyan (imarda usulsüzlük gerekçesiyle), Hükümlü(Cezaevinde bulunma gerekçesi gazetecilik faaliyeti olmadığı için “cezaevindeki gazeteciler” için verdiğimiz toplam sayıda yer almamaktadır.)
Olağanüstü Hal’de Kapatılan Yayın Organlarının Listesi
Kapatılan televizyon kanalları: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV, İMC TV, Hayat’ın Sesi TV, Özgür Gün TV, Van TV, Van Genç TV, TV 10, Jiyan TV, Azadi TV, Denge TV, Mezopotamya TV, Med Nuçe TV, Birlik Medya TV.
Kapatılan haber ajansları: Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı, SEM Haber Ajansı, Dicle Haber Ajansı, Jin Haber Ajansı.
Kapatılan gazeteler: Adana Haber, Adana Medya, Akdeniz Türk, Şuhut’un Sesi, Kurtuluş, Lider, İscehisar, Durum, Türkeli, Antalya, Yerel Bakış, Nazar, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, İrade, İskenderun Olay, Ekonomi, Ege’de Son Söz, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya, Gediz, Zafer, Hisar, Turgutlu Havadis, Milas Feza, Türkiye’de Yeni Yıldız, Hakikat, Urfa Haber Ajansı, Ajans 11, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Merkür Haber, Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman, Today’s Zaman, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Batman Çağdaş Gazetesi,Cizre Postası Gazetesi,Güney Express Gazetesi,İdil Haber Gazetesi, Kızıltepe’nin Sesi Gazetesi,Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi
Yüksekova Haber.
Kapatılan dergiler: Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog, Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve, Özgür Dünya, Tiroj, Evrensel Kültür.
Kapatılan radyolar: Aksaray Mavi, Aktüel, Berfin, Burç, Cihan, Dünya, Esra, Haber Radyo Ege, Herkül, Jest, Kanaltürk, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber, Umut, Yağmur, Rengin Radyo, Özgür Radyo, Ses Radyo, Radyo Karacadağ, Özgür Güneş,, Patnos FM, Dünya Radyo.
Kapatılan yayınevleri: Altınburç, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak, Kaynak, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak, Muştu, Nil, Rehber, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun, Şahdamar, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm
Olağanüstü Hâl’de kapatılıp açılmasına izin verilen yayınlar: Zarok TV (%40 Türkçe yayın şartı ile), Yön Radyo.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...
© Tüm hakları saklıdır.