'Cumhuriyet' tutuklamalarıyla hapisteki gazeteci sayısı 142 oldu

5 Kasım günü, Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi tutuklandı. Tutuklanan gazeteciler “PKK/KCK ve FETÖ/PYD terör örgütleri adına suç işledikleri” iddiasıyla gazetenin dört diğer çalışanıyla birlikte 31 Ekim’de gözaltına alınmışlardı.

Gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener serbest bırakılırken yönetici ve yazarlardan dokuzu tutuklama talebiyle Çağlayan adliyesine sevk edilmişti. Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya ise yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Cumhuriyet’e yönelik operasyon yurt dışında ve yurtiçinde büyük tepki toplamış, binlerce vatandaş gazetenin önünde nöbete başlamıştı. Dünyanın en itibarlı 14 ifade ve basın özgürlüğü örgütü de Türkiye cumhurbaşkanına ortak bir çağrı yayınlamıştı.

Gazetenin İstanbul Şişli’de bulunan binasını AB ülkelerinin konsolosları ziyaret ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutuklamaların ardından partisinin MYK’sını olağanüstü toplanmaya çağırdı.





Diğer gözaltı, yasaklar ve tutuklamalar

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ün derlemesine göre, Cumhuriyet soruşturması dışında yaşanan bir gelişmede, kapatılan JINHA ajansının İzmir muhabiri Ayşe Yılmaz, 4 Kasım günü İzmir’de gözaltına alındı.

İki yayına tekrar izin verildi

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonun teklifi ve ilgili bakanın onayıyla Ekim ayında kapatılan YÖN Radyo ile Zarok TV’nin yeniden yayına başlamasına izin verildi. Ancak Kürtçe çizgi filmler yayınlayan Zarok TV, artık tamamen Kürtçe yayın yapamayacak.



Olağanüstü Hâl sonrası darbe soruşturmasında tutuklanan gazeteciler



Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı

Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi muhabiri

Ahmet Altan

Ahmet Memiş, Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi

Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı

Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)

Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü

Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi

Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü

Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı

Ali Ünal, Zaman köşe yazarı

Atilla Taş, Meydan Gazetesi Köşe Yazarı

Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış

Ayşenur Parıldak, Zaman

Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar

Aziz İstegün, Diyarbakır Zaman Bölge Temsilcisi

Bayram Kaya, Zaman Gazetesi Muhabiri

Bünyamin Köseli, Aksiyon Dergisi Muhabiri

Bayram Parlak, Radyo Cihan (Diyarbakır)

Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı

Cihan Acar, Bugün Gazetesi Muhabiri

Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri

Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

Cuma Ulus, Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü

Cumali Önal, Zaman Arapça servis sorumlusu

Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı

Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri

Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü

Erdal Şen, eski Meydan gazetesi yazı işleri müdürü

Faruk Akkan, Cihan Ajansı

Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı

Gültekin Avcı

Habip Güler, Eski Zaman muhabiri

Hakan Taşdelen

Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum)

Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı

Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı

Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri

Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar

İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü

ibrahim Kareyeğen, eski Zaman gazetesi yazı işleri müdürü

İsa Siyi, Haberdar

Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri

Lokman Erdoğan, Çorum Manşet

Mehmet Altan

Mehmet Dener, Şanlıurfa.com sitesi yayın yönetmeni

Mehmet Kuru, Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri

Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi

Muhammet Taşçılar, Sanliurfa.com haber sitesi yayın yönetmeni.

Murat Aksoy,Yeni Şafak eski yazarı

Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.

Murat Öztürk, Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü

Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi haber müdürü

Mustafa Ünal, Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi

Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü

Mümtazer Türköne, Zaman Gazetesi köşe yazarı

Nuri Durna, TRT

Nurullah Kaya, G.antep Zaman bölge temsilcisi

Olgun Matur, Antalya yerel gazeteci

Osman Yakut, Zaman Antalya

Özkan Mayda, Antalya Zaman Gazetesi muhabiri

Ramazan Alkan, Yeni Akit muhabiri

Resul Cengiz, Eski Zaman Denizli muhabiri

Seyid Kılıç, TRT Haber

Şahin Alpay, Zaman Gazetesi yazarı

Şeref Yılmaz, Irmak TV

Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya Bölge Temsilcisi

Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı

Vahit Yazgan, İzmir Zaman Bölge Temsilcisi

Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı

Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri

Yakup Şimşek, Eski Zaman pazarlama müdürü

Yalçın Güler, TRT (Erzurum)

Yener Dönmez, Habervaktim sitesi

Yetkin Yıldız, Aktif Haber

Zafer Özsoy





Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyonda 5 Kasım’da tutuklanan gazeteciler



Murat Sabuncu, Genel Yayın Yönetmeni

Kadri Gürsel, Yayın Döneşmeni

Turhan Günay, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni

Musa Kart, Karikatürist

Güray Tekin Öz, Yazar

Hakan Karasinir, Yazar

Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi

Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi

Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi

Olağanüstü Hâl ilanı sonrasında darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler





Abdullah Alparslan Akkuş,Eski NTV haber editörü, Savcılıkça serbest bırakıldı

Arda Akın, Hürriyet Gazetesi Muhabiri, Tutukluluk itirazı sonrası mahkemece serbest bırakıldı

Ayhan Şimşek, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Bülent Mumay, Eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı

Dinçer Gökçe, Hürriyet Gazetesi internet editörü, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Hakan Bülent Yardımcı, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak

İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı

İskender Yunus Tiryaki,Bugün Gazetesi muhabiri, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Levent Arap,Postmedya.com sitesi yöneticisi, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı

Nurullah Öztürk,Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Savcılıkça serbest bırakıldı

Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest

Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest

Ömer Şahin ,Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi, Savcılıkça serbest bırakıldı

Rasih Yılmaz,Samanyoluhaber yazarı, Savcılıkça serbest bırakıldı

Rıfat Söylemez, Adana Haber, Mahkemece serbest bırakıldı

Taner Talaş, Adana Yerel, Elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı

Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest

Yüksel Evsen, Adana yerel gazeteci, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı

Bertan Golal, TRT İstanbul, Mahkemece serbest bırakıldı





Darbe soruşturması sırasında gözaltına alındığı bilinen gazeteciler





Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor

Emre Koçali, Haberdar, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor

Erkam Büyük, Haberdar, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor

Özcan Keser, TRT İstanbul, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor





Olağanüstü Hâl ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler



Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat

Zehra Doğan – JİNHA

Hülya Karakaya – Özgür Halk

Mehmet Arslan – DİHA (1 Eylül’de tahliye edildi)

Şermin Soydan – DİHA

Lindsey Snell – Serbest Çalışan

Aslı Erdoğan – Özgür Gündem

Metin Bekiroğlu – DİHA

İnan Kızılkaya – Özgür Gündem

Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem

Erdem Muhirci – DİHA

Ali Aşikar – Azadiya Welat

Necmiye Alpay – Özgür Gündem

Sabahattin Koyuncu - DİHA

Arap Turan - Azadiya Welat

Ferit Toprak - Azadiya Welat

Rabia Özkaya - Özgür Halk

Şirin Çoban – Azadiya Welat

İlker İlkan – Azadiya Welat

Mehmet Anıl – ETHA

Cemil Uğur – Evrensel

Sadık Demir – Radyo Karacadağ

Mizgin Çay – Radyo Karacadağ

Salih Erbekler – Radyo Karacadağ

İdris Sayılgan - DİHA





Darbe soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkan “firari” olarak anılan gazeteciler



Asım Yıldırım, eski STV spikeri

Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı

Behçet Akyar

Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA’ya göre yurtdışında

Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA’ya göre yurtdışında

Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı

Can Bahadır Yüce, eski Zaman yazarı

Celil Sağır,Today's Zaman Yazıişleri Müdürü

Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ergun Babahan, AA’ya göre yurtdışında

Erhan Başyurt, eski Bugün GYY

Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu

Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü

Eyüp Can Sağlık, eski Radikal GYY

Faruk Arslan, eski Zaman yazarı

Faruk Kardıç

Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA’ya göre yurtdışında

Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA’ya göre yurtdışında

Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Hamit Çiçek

Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri

Hüseyin Döğme

İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı

İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı

Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA’ya göre yurtdışında

Kemal Gülen, STV spikeri

Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Kerim Gün, Eski Zaman editörü

Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı

Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA’ya göre yurtdışında

Mehmet Akif Afşar

Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı

Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı

Metin Tamer Gökçeoğlu

Metin Yıkar, Samanyolu Haber

Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü

Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri

Nevzat Güner

Oktay Vızvız

Osman Özsoy, eski Rota Haber yazarı, akademisyen

Ömer Karakaş

Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri

Sait Sefa, Haberdar

Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen

Sedat Yetişkin

Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA’ya göre yurtdışında

Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve Köşe Yazarı

Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Süleyman Sargın

Şemsettin Efe, AA’ya göre yurtdışında

Şenol Kahraman

Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA’ya göre yurtdışında

Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı

Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA’ya göre yurtdışında

Veysel Ayhan

Yavuz Baydar, Haberdar.com yazarı

Yonca Kaya Şahin,Rotahaber sitesi yazarı

Yüksel Durgut





Olağanüstü Hâl ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler



Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı

Selman Keleş – DİHA, Serbest bırakıldı

İdris Yılmaz – DİHA, Serbest bırakıldı

Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı

Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı

Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı

Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Serbest bırakıldı

İdris Yılmaz – DİHA, Serbest bırakıldı

Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında

Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı

Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı

Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı

Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı

Engin Eren – DİHA, Serbest bırakıldı

Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı

Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı

Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı

Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı

Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı

Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı

Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı

Halil Polat – Adlî kontrol şartıyla serbest

Cemil Uğur – Evrensel, Serbest bırakıldı (6 Ekim’de tekrar tutuklandı)

Yasemin Sayın– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Hayat Yılmaz– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Ahmet Kızılay– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Arap Turan– Azadiya Welat, Tutuklu

Berxwedan Tulpar– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Sürreya Dal– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Zeynep İzgi– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

İbrahim Bayram– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Engin Özelçi– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Ahmet Boltan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ceylan İpek– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Mehmet Emin Kaya– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Ziyan Karahan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Veysi Altın– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ercan Yeltaş– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Azime Tarhan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Serdal Polat– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Cengiz Aslan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ferit Toprak– Azadiya Welat, Tutuklandı

Mehmet Hüseyin Şahin– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı

Mehmet Aydın– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı

Pusat Bulut– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Mehmet Emin Akgün – Azadiya Welat, Serbest bırakıldı

Mecrum Tokal, Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı (6 Eylül)

Mehmet Ali Ertaş – DİHA, Serbest bırakıldı

Murat Özyaşar - Yazar, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Rênas Jiyan - Şair-yazar, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Zeynep Derya Yıldız – Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ali Sönmez Kayar - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Sinan Gerçek - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ardanuş Ateş - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Arzu Demir - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Sedat Şenoğlu - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Deniz Bakır - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ahmet Ayva - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ekin Saygılı - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Pınar Türk - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Can Karabulut - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Deniz Bakır - Atılım, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Önder Öner – ETHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Öykü Dilara Keskin - JİNHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

İdris Sayılgan – DİHA, Tutuklandı

Arjin Dilek -- DİHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Beritan İrlan -- DİHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı



Olağanüstü Hâl’den önce tutuklanan gazeteciler listesi



Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü

Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü

Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri

Emin Demir, Serbest Gazeteci

Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Hükümlü

Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü

Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Hükümlü

Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü

Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Hükümlü

Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü

Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı

Kamuran Sunbat, DİHA Çukurova Eski Muhabiri, Hükümlü

Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni,Hükümlü

Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri



Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı

Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Hükümlü

Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü,Hükümlü

Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Hükümlü

Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Hükümlü

Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Hükümlü

Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü

Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri

Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana, Hükümlü

Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Hükümlü

Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Şermin Soydan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Hükümlü

Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri

Sevan Nişanyan (imarda usulsüzlük gerekçesiyle), Hükümlü(Cezaevinde bulunma gerekçesi gazetecilik faaliyeti olmadığı için “cezaevindeki gazeteciler” için verdiğimiz toplam sayıda yer almamaktadır.)

Olağanüstü Hal’de Kapatılan Yayın Organlarının Listesi



Kapatılan televizyon kanalları: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV, İMC TV, Hayat’ın Sesi TV, Özgür Gün TV, Van TV, Van Genç TV, TV 10, Jiyan TV, Azadi TV, Denge TV, Mezopotamya TV, Med Nuçe TV, Birlik Medya TV.

Kapatılan haber ajansları: Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı, SEM Haber Ajansı, Dicle Haber Ajansı, Jin Haber Ajansı.



Kapatılan gazeteler: Adana Haber, Adana Medya, Akdeniz Türk, Şuhut’un Sesi, Kurtuluş, Lider, İscehisar, Durum, Türkeli, Antalya, Yerel Bakış, Nazar, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, İrade, İskenderun Olay, Ekonomi, Ege’de Son Söz, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya, Gediz, Zafer, Hisar, Turgutlu Havadis, Milas Feza, Türkiye’de Yeni Yıldız, Hakikat, Urfa Haber Ajansı, Ajans 11, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Merkür Haber, Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman, Today’s Zaman, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Batman Çağdaş Gazetesi,Cizre Postası Gazetesi,Güney Express Gazetesi,İdil Haber Gazetesi, Kızıltepe’nin Sesi Gazetesi,Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi

Yüksekova Haber.



Kapatılan dergiler: Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog, Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve, Özgür Dünya, Tiroj, Evrensel Kültür.



Kapatılan radyolar: Aksaray Mavi, Aktüel, Berfin, Burç, Cihan, Dünya, Esra, Haber Radyo Ege, Herkül, Jest, Kanaltürk, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber, Umut, Yağmur, Rengin Radyo, Özgür Radyo, Ses Radyo, Radyo Karacadağ, Özgür Güneş,, Patnos FM, Dünya Radyo.



Kapatılan yayınevleri: Altınburç, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak, Kaynak, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak, Muştu, Nil, Rehber, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun, Şahdamar, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm



Olağanüstü Hâl’de kapatılıp açılmasına izin verilen yayınlar: Zarok TV (%40 Türkçe yayın şartı ile), Yön Radyo.