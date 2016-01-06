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Cumhuriyet, Türey Köse ile yollarını ayırdı

Köse: Cumhuriyet’e, Birgün’e ve tüm muhalif medyaya sahip çıkın!

06 Ocak 2016 15:19

Cumhuriyet gazetesi, yazarı Türey Köse ile yollarını ayırdı. Köse, yayınladığı mesajda Cumhuriyet ile “ekonomik gerekçeler” yüzünden yollarının ayrıldığını söyledi.

Köse’nin sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

Cumhuriyet’e veda ve “samimi” bir açıklama

1982’de Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencisi yeşil parkalı bir genç kız olarak İzmir bürodan içeri adımımı attığımdan bu yana 33 yıl geçti.10 yılı İzmir, sonrası Ankara’da. Şimdi, kibarcası “ekonomik gerekçelerle” yollarımız ayrılıyor, açıkçası “işten çıkarıldım”! Bizim sektörde bir kurumda stajyer olarak işe başlayıp oradan emekli olmak pek sık rastlanır bir durum değildir. Benim iş hayatımın tamamı Cumhuriyet’te geçti. Stajyerlikten “veda” zamanına kadar. Gazetemde 33 yıllık emeğim vardır, Cumhuriyet’in de benim üzerimde hakkı vardır. Herkese teşekkür ediyorum.

Ve “veda” mesajım smile ifade simgesi : Cumhuriyet’e, Birgün’e ve tüm muhalif medyaya sahip çıkın. Cumhuriyet’e bol tirajlar, sevgili Erdem ve Can’a bir an önce “özgürlük” diliyorum...(Cumhuriyet’te son dönemde neler yaptığımı merak edenler, www.tureykose.com’a göz atabilir. Daha öncesi için Cumhuriyet arşivine.)

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