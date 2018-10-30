Cumhuriyet temalı giflere 540 bin paylaşım

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 95\'inci yaşını kutlamak üzere tasarlanan 29 Ekim gifleri Instagram\'da yaklaşık 540 bin paylaşım ve hikayede kullanıldı. Görseller içinde en büyük ilgiyi Mustafa Kemal Atatürk temalı gifler gördü.

Boyner Grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümünde 29 Ekim’e özel gifler hazırladı. Görsellere, Instagram üzerinden #yaşasıncumhuriyet, #29Ekim ya da #Boynergrup kelimeleri aratılarak ulaşıldı. Paylaşımlarına Atatürk görselleri, bayraklar, balonlar ve havai fişekler ekleyen sosyal medya kullanıcıları yaklaşık 540 bin hikaye ve paylaşımı 29 Ekim gifleriyle süsledi. Milyonlarca kişiye ulaşan görseller arasında en büyük ilgiyi Mustafa Kemal Atatürk gifleri gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel tasarlanan gifler, Türkiye’de ulusal bir bayram kutlamasının özel tasarım figürlerle sosyal mecralara taşınması anlamında bir ilk oldu. Instagram\'da daha önce ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, İrlanda’nın St Patrick’s günü gibi kutlamalar için gifler hazırlanmıştı.