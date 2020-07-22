Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden Mukime Furatoğlu 106 yaşında hayatını kaybetti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden olan Mukime Furatoğlu, 106 yaşında vefat etti.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir evinde solunum cihazına bağlı yaşayan Mukime Furatoğlu, dün yaşamını yitirdi. Bugün Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Furatoğlu, Paşa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Mukime öğretmenin yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basması, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Mukime Furatoğlu kimdir?

1914 yılında Rize’de doğan ve öğretmen okulunu bitirdikten sonra Erzurum’da öğretmenliğe başlayan Furatoğlu, 13 yıl Erzurum, 1 yıl Şereflikoçhisar ve 22 yıl İstanbul’da çalıştı.



1971 yılında emekli olduktan sonra Merzifon ilçesinde yaşamaya başladı. Öğrencilerinin fotoğraflarıyla hasret gideren Furatoğlu, günlerini çeşitli kitaplar okuyarak değerlendiriyordu. Babası 1. Dünya Savaşı sırasında Erzurum’da şehit düşen Furatoğlu, 36 yıl öğretmenlik yaptı.