“Cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesi” yeniden Meclis gündeminde

Kasım ayında hazırlanan ocak ayında ise İçişleri Komisyonu’na getirilen ancak tepkiler üzerine görüşmeler sırasında geri çekilen dernek üyelikleri ile ilgili düzenleme teklifi yeniden TBMM Başkanlığı’na sunuldu. “Cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesi” olarak nitelendirilen teklif AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve arkadaşlarının imzasıyla sunulan 38 maddelik Torba Teklif’in içine eklendi.

Çok sayıda kanunda değişiklik öngören “Torba Teklif’te 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 23’üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliğe göre, dernekler, yeni üyeleri ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerini 30 gün içinde mülki idare amirlerine bildirecek.

Madde gerekçesinde bu düzenlemenin kişilerin rızası ve bilgisi dışında derneklere üye kaydedilmesi veya dernek üyeliğinden istifaların kayıtlara işlenmemesi gibi durumları ortadan kaldırmayı amaçladığı savunuldu. Gerekçede, yurttaşların üyelik ya da istifalarını sorgulayamadıkları da ifade edildi.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre gerekçede, katılımcı demokrasinin gereği olarak sivil toplum kuruluşlarının karar süreçlerine dahil edilebilmesinin istendiği ancak üye sayıları ile ilgili bilgilere ulaşmakta güçlük yaşandığı için bunun hayata geçirilemediği savunuldu. Ayrıca feshedilen derneklerin para, mal ve haklarının en fazla üyeye sahip derneğe devredilmesini sağlamak için de güncel üye sayılarına ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Teklifin yasalaşması durumunda altı ay içinde bu zorunlulukları yerine getirmeyen dernek yöneticilerine 500 TL ceza verilecek. Teklifle derneklerle ilgili her türlü kayıtlar ile işlemlerin elektronik ortamda yapılması da öngörülüyor.

"AKP, Sivil toplum derneklerine üye olunmasını istemiyor"

CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç, konu hakkında şunları söyledi:

“Bu düzenleme daha önce Meclis gündemine geldiğinde gerekli tepkimizi ortaya koyarak çekilmesini sağlandı. Madem geri getirilecekti, neden çekildi? Tam bir üçkağıtçılıkla toplum kandırılıyor. Derneklere üye olan herkesi fişlemek istiyorlar. Bu Anayasa’ya aykırı. Dernek yöneticilerinin bilgisinin alınması kısmen makul karşılanabilir fakat bütün üyeler hakkında bilgi istemenin bir izahı yok.

İnsanlar derneklere üye olmaktan korksun istiyorlar. AKP’nin tek amacı kendisinin adres gösterdiği Ensar, TÜRGEV gibi dernekler dışında hiçbir derneğe üye olunmasın. Sivil toplum derneklerine üye olunmasını istemiyor. Bunun için de fişleme yönetimini seçiyor.

Biz Anayasa’ya aykırı bu düzenlemenin uygulanmaması için direneceğiz. Uygulamaya geçerse de AYM’ye taşırız.”

Torba teklifte yer alan diğer düzenlemeler:

Silah reklamına yasak

Silahların reklamını ve tanıtımını yapanlar ile internet ve sosyal medyadan satanlar 5 bin - 200 bin TL arasında para cezasına çarptırılacak. Ayrıca üç aya kadar hapis cezası alabilecek. Reklam Kurulu bu cezaları 10 katına kadar arttırabilecek. Bu suçu işlemeye devam edenlere para cezası üç katı arttırılarak uygulanacak. İzin almadan pompalı tüfek, spor ve nişan silahları üretenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılacak. Bu silahları satanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kimlik bildirimine hız

Konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici ve sürekli olarak kalanlar, çalışanlar, ayrılanlar ile araç kiralayanların kolluk görevlilerine bildirimleri elektronik ortamda da yapılabilecek.

Ahilik kesintisine erteleme

Esnaf Ahilik Sandığı’na yapılacak prim ödemelerinin süresi 1 Ocak 2021’e kadar ertelendi.

Kamuoyunda, “Üniversiteleri bölen tasarı” olarak bilinen “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile kurulan ve Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin adının, “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Yasa dışı bahis sitesi

İllegal bahis ve şans oyunları katalog suçları kapsamına alınacak ve BTK, illegal bahis ve şans oyunlarının oynandığı bu siteleri kapatabilecek.

İşverene destek

İşverenlerin işgücü maliyetlerini azaltmak için 2020 yılında da işsizlik sigortası fonundan her işçi için 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

Belediyelere düzenleme

Turizm tahsislerini amacı dışında kullananlar ile yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin belgeleri iptal edilecek. Arazi üzerindeki tüm yapılar hızla Hazine’ye devredilecek. Turizm belgeleri belediyeler ve özel idareler devre dışı bırakılarak Turizm Bakanlığı tarafından verilecek.

Dövizle BES ve askerlik

Türkiye dışındaki yurttaşlar döviz cinsinden Bireysel Emeklilik sistemine katılabilecek. Cumhurbaşkanı bu kişiler için yüzde 25 olan devlet katkısını yüzde 10’a kadar indirebilecek. En az üç yıl süreyle yurt dışında yaşayan ve çifte vatandaşlığa sahip olanlar da çalışma şartı aranmadan döviz ile askerlik yapabilecek.

Maliye Bakanına yetki

Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek. Bakan ayrıca nakit aktarımı veya ihraç edilecek özel tertip DİBS için müsteşarlık bütçesine 35 milyar liraya kadar ödenek ekleyebilecek.