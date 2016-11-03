T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet: Soruşturma çöktü, yazar ve yöneticilerimizi serbest bırakın!

"Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor"

03 Kasım 2016 11:03

Cumhuriyet gazetesi, yazar ve yöneticilerini gözaltına aldıran savcı Murat İnam'ın 'FETÖ' davası sanığı olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Eğer bir nebze hukuk güvenliği ve eğer adalet ve eğer vicdan kalmışsa; Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır. Gözaltının derhal son bulması, salıverilmeleri ve özgürlüklerinin hemen şimdi geri verilmesi, demokratik, hukuk devleti olmanın gereğidir, talebimizdir" dendi. Cumhuriyet'in açıklamasında "Altını çizerek tekrarlıyoruz, bu soruşturma çökmüştür ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet'in 1. sayfasında yayımlanan açıklama şöyle:

Sayın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri, Adalet Bakanı

Eğer doğruysa;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı HSYK Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanmış olan 2016/1 Esas numaralı iddianamede “39746” sicil numaralı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, 28 numaralı şüphelidir. Savcı hakkında FETÖ/ PDY terör örgütü nedeniyle cezalandırılması istemiyle ceza davası açılmıştır, sanıktır ve dava devam etmektedir.

Biz, kamuoyunun gözü kulağı olan ve halkın bilgi edinme hakkını yerine getiren ve savcı hakkındaki iddianameyi, ceza davasını ortaya çıkaran gazetecilerin haberlerine inanıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz.

Biliyorsunuz ki; Cumhuriyet Gazetesi Vakfı ve Yöneticileri ve gazete yazarları hakkında açılmış olan soruşturma Savcı Murat İnam tarafından yürütülmektedir. Bu savcının emir ve talimatlarına uygun olarak sabaha karşı gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir ve halen gözaltındadırlar.

Savcı Murat İnam hakkındaki soruşturma, iddianame ve ceza davası apaçık ortada dururken Cumhuriyet gazetesi yazarları ile yöneticilerinin bu savcının emir ve talimatları ile özgürlüklerinden yoksun olarak gözaltında tutulmaları adil yargılanma hakkının açıkça ihlalidir.

Cumhuriyet gazetesi ve yöneticileri hakkında istediğiniz soruşturmayı yapabilir ve istediğiniz davayı açabilirsiniz.

Ancak yıllardır Fethullah Gülen silahlı terör örgütünün temel amacının İslam devleti kurmak ve laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkmaya çalışmak olduğu hakkındaki yayınlarımızın bilinmesine rağmen;

Bugün Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkındaki soruşturmanın, aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan bir savcıya teslim edilmesi demek, bu soruşturmanın çökmesi demektir.

Altını çizerek tekrarlıyoruz, bu soruşturma çökmüştür ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir

Bu, yargı otorite ve tarafsızlığının Cumhuriyet gazetesini susturmak için hiçe sayılması demektir.

Herkesin hukuk güvenliğinin ve basın özgürlüğünün ortadan kalkmış olması demektir.

Yargıda söz ve karar sahibi olan herkesi bu soruşturmanın hukuki güvenliğini sağlamaya, kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya çağırıyoruz.

Eğer bir nebze hukuk güvenliği ve eğer adalet ve eğer vicdan kalmışsa; Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır. Gözaltının derhal son bulması, salıverilmeleri ve özgürlüklerinin hemen şimdi geri verilmesi, demokratik, hukuk devleti olmanın gereğidir, talebimizdir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

ETİKETLER

cumhuriyetaçıklamabaşyazıtürkiyetutuklamahaber

İlgili Haberler

Basın örgütleri, 'Cumhuriyet için Haber Nöbeti’ başlatıyor

Gazeteciler, her gün saat 16.00'da Cumhuriyet'te toplanacak

CHP’li Yarayıcı, Cumhuriyet gazetesinin önündeki kalabalığa konser verdi

Cumhuriyet'e destek devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24