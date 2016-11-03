Cumhuriyet: Soruşturma çöktü, yazar ve yöneticilerimizi serbest bırakın!

Cumhuriyet gazetesi, yazar ve yöneticilerini gözaltına aldıran savcı Murat İnam'ın 'FETÖ' davası sanığı olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Eğer bir nebze hukuk güvenliği ve eğer adalet ve eğer vicdan kalmışsa; Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır. Gözaltının derhal son bulması, salıverilmeleri ve özgürlüklerinin hemen şimdi geri verilmesi, demokratik, hukuk devleti olmanın gereğidir, talebimizdir" dendi. Cumhuriyet'in açıklamasında "Altını çizerek tekrarlıyoruz, bu soruşturma çökmüştür ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet'in 1. sayfasında yayımlanan açıklama şöyle:

Sayın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri, Adalet Bakanı

Eğer doğruysa;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı HSYK Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanmış olan 2016/1 Esas numaralı iddianamede “39746” sicil numaralı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, 28 numaralı şüphelidir. Savcı hakkında FETÖ/ PDY terör örgütü nedeniyle cezalandırılması istemiyle ceza davası açılmıştır, sanıktır ve dava devam etmektedir.

Biz, kamuoyunun gözü kulağı olan ve halkın bilgi edinme hakkını yerine getiren ve savcı hakkındaki iddianameyi, ceza davasını ortaya çıkaran gazetecilerin haberlerine inanıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz.

Biliyorsunuz ki; Cumhuriyet Gazetesi Vakfı ve Yöneticileri ve gazete yazarları hakkında açılmış olan soruşturma Savcı Murat İnam tarafından yürütülmektedir. Bu savcının emir ve talimatlarına uygun olarak sabaha karşı gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir ve halen gözaltındadırlar.

Savcı Murat İnam hakkındaki soruşturma, iddianame ve ceza davası apaçık ortada dururken Cumhuriyet gazetesi yazarları ile yöneticilerinin bu savcının emir ve talimatları ile özgürlüklerinden yoksun olarak gözaltında tutulmaları adil yargılanma hakkının açıkça ihlalidir.

Cumhuriyet gazetesi ve yöneticileri hakkında istediğiniz soruşturmayı yapabilir ve istediğiniz davayı açabilirsiniz.

Ancak yıllardır Fethullah Gülen silahlı terör örgütünün temel amacının İslam devleti kurmak ve laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkmaya çalışmak olduğu hakkındaki yayınlarımızın bilinmesine rağmen;

Bugün Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkındaki soruşturmanın, aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan bir savcıya teslim edilmesi demek, bu soruşturmanın çökmesi demektir.

Altını çizerek tekrarlıyoruz, bu soruşturma çökmüştür ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir

Bu, yargı otorite ve tarafsızlığının Cumhuriyet gazetesini susturmak için hiçe sayılması demektir.

Herkesin hukuk güvenliğinin ve basın özgürlüğünün ortadan kalkmış olması demektir.

Yargıda söz ve karar sahibi olan herkesi bu soruşturmanın hukuki güvenliğini sağlamaya, kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya çağırıyoruz.

Eğer bir nebze hukuk güvenliği ve eğer adalet ve eğer vicdan kalmışsa; Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır. Gözaltının derhal son bulması, salıverilmeleri ve özgürlüklerinin hemen şimdi geri verilmesi, demokratik, hukuk devleti olmanın gereğidir, talebimizdir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.