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Basın örgütleri, 'Cumhuriyet için Haber Nöbeti’ başlatıyor

Gazeteciler, her gün saat 16.00'da Cumhuriyet'te toplanacak

02 Kasım 2016 23:25

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( DİSK Basın İŞ), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Haber-Sen, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF),  Cumhuriyet'e yapılan operasyonu isyan ederek gazeteye destek verdi ve halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için “dayanışma” çağrısı yaptı.

“Gazetecilik suç değildir” diyen gazetecilik meslek örgütleri Cumhuriyet Gazetesi önünde “Cumhuriyet İçin Haber Nöbeti” başlattı. Meslek örgütü temsilcileri her gün saat 16.00’da Cumhuriyet Gazetesi toplanacak.

İşte 6 basın örgütünün ortak yayımladığı bildiri:

Her üç gazeteciden birinin işsiz bırakıldığına, 777 gazetecinin basın kartının iptal edildiğine, 170 medya kuruluşunun kapatıldığına, 105 gazetecinin cezaevinde olduğuna dikkat çeken gazetecilik meslek örgütleri operasyon düzenlenen Cumhuriyet Gazetesi önünde haber nöbeti başlattı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Haber-Sen ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği haber nöbeti kapsamında her gün Cumhuriyet Gazetesi önünde saat 16.00’da basın açıklaması yapılacak.

Cumhuriyet Gazetesi yazı işlerine de destek verecek meslek örgütleri temsilcileri halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için gazetecilere “dayanışma” çağrısı yapacak. Yöneticileri ve yazarları gözaltında tutulan Cumhuriyet Gazetesi önünde yapılan çağrılarda “Gazeteciliğin suç olmadığı” mesajı vurgulanacak.

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