-CUMHURİYET SAVCISINA İNCELEME ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Adalet Bakanlığı, ''Bakırköy ilgili Cumhuriyet savcısı ve doktorunun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü servisinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumu ile ilgili olarak gerekli işlemleri yapmadıklarına dair iddiaların'' incelenmesi amacıyla 26 Kasım 2010'da adalet müfettişi görevlendirildiğini bildirdi. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bakanlığımıza iletilen ihbar dilekçesi ve değişik basın ve yayın organlarında çıkan bir kısım haberler nedeniyle, Bakırköy ilgili Cumhuriyet savcısı ve doktorunun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü servisinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumu ile ilgili olarak gerekli işlemleri yapmadıklarına dair iddiaların incelenmesi amacıyla, T.C. Anayasası'nın 144. maddesi uyarınca, 26 Kasım 2010 tarihinde adalet müfettişi görevlendirilmiştir.''