Cumhuriyet Savcısı otomobilinde intihar etti

Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı 46 yaşındaki Ramazan Yaldızkaya, adliye otoparkındaki otomobili içinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan savcı Yaldızkaya yaşamını yitirdi.

Hakan Kabahasanoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Şebinkarahisar Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yaldızkaya, bu sabah hükümet konağı çalışanları tarafından adliye otoparkındaki otomobili içerisinde tabancayla vurulmuş bulundu. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası Savcı Yaldızkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yapılan soruşturmanın ardından Yaldızkaya'nın intihar ettiği ortaya çıktı. Aracının içinde tabancayla kendini vuran Yaldızkaya'nın, daha önce görev yaptığı Ağrı Adliyesi'ndeki bir olayla ilgili olarak hakkında başlatılan soruşturmanın ardından açığa alındığı ve bir süredir görev yapmadığı belirtildi.