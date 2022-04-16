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Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın, 57 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Ramazan Günaydın'ın karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

16 Nisan 2022 10:13

Kartal Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Günaydın 57 yaşındaydı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın'ın karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya paylaşımında, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın bugün vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Ramazan GünaydınCumhuriyet SavcısıKartal Adliyesikaraciğer yetmezliği
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