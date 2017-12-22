Cumhuriyet savcılarına uzlaştırmanın önemini anlatıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - ADALET Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, \'Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Semineri\'nde, cumhuriyet savcılarına uzlaştırmanın önemini anlattı. Aydıner, \"Yaptığınız iş, bir terör davası kadar büyük maliyetli; alacak davaları kadar önemlidir. Adliyemize gelen o vatandaş, \'Evet, burada adalet var. Ben vicdanen rahatladım\' dediği zaman biz, işimizi gönül rahatlığıyla yapmış olacağız\" dedi.

Bursa\'da, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Semineri\' düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen seminere Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Bursa Bölge Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Mahkemesi Başsavcısı Sait Gürlek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa ile çevre il adliyelerindeki uzlaştırma bürolarında görev yapan 58 cumhuriyet savcısı katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Kuş, Bursa Adliyesi’ne yılda 115 bin soruşturma evrakının geldiğini ve şu anda 6 bin 550 dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını belirterek, \'\'Bu rakam, 25 binlere ulaştığında ciddi manada mahkemelere büyük katkı yapacak. Toplumsal barışa ve huzura büyük katkı sağlayacak” dedi.

\'SON 12 AYDAKİ UZLAŞTIRMA ORANI, 2015 VE 2016\'NIN ÜZERİNDE\'

Ceza İşleri Genel Müdürü Sakarya ise uzlaşmanın faydalarına değinerek, şunları söyledi:

“Kanun değişikliği sonrası 12 aylık uzlaştırma verileri toplanmış olup, bunların sayısı 200 bin 711\'dir. Kanun değişikliğinden önce uzlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı, 2015\'te 17 bin 219, 2016\'da ise kanun değişikliğine kadar 12 bin 261\'dir. Görüldüğü üzere son 12 aydaki uzlaştırma oranı, gerçekten 2015 ve 2016 yıllarının katbekat üzerindedir. Hatta kanunun yürürlüğe girdiği 2005\'ten itibaren bakıldığında bile bizim 1 yılda aldığımız sayılar, bunların tamamından fazladır. Bu sayılar, uzlaştırma kurumunun sadece ceza yargılamasına yansımasıdır. Bir dosyada uzlaşma sağlandığında soruşturma konusu suç ögeleriyle tazminat davası da açılmamakta ve açılmış bir dava varsa feragat edilmiş sayılmaktadır. Böylece uzlaşmanın faydaları, hukuk mahkemelerine de sirayet etmektedir.\"​

\'YAPTIĞINIZ İŞ, TERÖR DAVASI KADAR MALİYETLİ\'

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aydıner de bir örnek üzerinden cumhuriyet savcılarına uzlaştırmayı anlatarak, “Çocuklar evde kavga ettiğinde, çocuklardan birinin \'Baba, şuna bir şey söyle\' dediğinde babanın ikisinin arasında bir söylemiyle iş tatlıya bağlanmış oluyor. Yoksa çocuklar arasındaki kavga büyümüş olacak. Böylece küçük bir yangın, ormanı yakmadan söndürülmüş oluyor. Yaptığınız iş, bir terör davası kadar büyük maliyetli; alacak davaları kadar önemlidir. Bunu bilmelisiniz. Adliyemize gelen o vatandaş, \'Evet, burada adalet var. Ben vicdanen rahatladım\' dediği zaman biz, işimizi gönül rahatlığıyla yapmış olacağız“ diye konuştu.



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